Lauren Layfield, prezentatoare BBC Radio 1, este însărcinată cu primul copil: „Micuțul, conceput prin fertilizare in vitro, va veni în luna iunie”

Prezentatoarea BBC Radio 1, Lauren Layfield, a anunțat că este însărcinată. Ea și soțul ei, scenaristul Luke Beddows, vor deveni părinți pentru prima oară anul acesta. Lauren, care prezintă emisiunile The Official Chart: First Look și Radio 1’s Life Hacks, a împărtășit vestea fericită în mediul online.

Lauren Layfield este însărcinată cu primul copil

În dreptul unei postări cu prima fotografie în care apare într-o rochie mulată cu imprimeu floral care îi pune în evidență sarcina, Lauren a scris: „Prieteni, într-o mișcare care a fost numită „foarte neobișnuită” din partea noastră… vom avea un copil! După aproape 20 de ani (!) împreună, micuțul Beddows, conceput prin fertilizare in vitro, va veni să ne răsfețe viețile în luna iunie. (Sincer, s-au întâmplat ATÂT DE MULTE lucruri despre care trebuie să vă povestesc)”.

Caruselul ei de postări include și o fotografie cu soțul ei, Luke, ținând în mână o ecografie a bebelușului pe peronul unei stații de metrou din Londra. O ultimă fotografie o înfățișează pe Lauren arătându-și burtica în toată splendoarea ei, pozând pentru un selfie în oglindă alături de Luke, care o mângâie cu afecțiune.

Citește și: Mesajul emoționant al Dacianei Sârbu după revenirea fiicei sale în țară: „Dumnezeu nu m-a părăsit niciodată!” Ce spune despre Irina

Lauren Layfield și Luke Beddows sunt căsătoriți din 2021

Lauren a dezvăluit în descrierea postării că viitorul lor copil a fost conceput prin fertilizare in vitro, dar nu a oferit detalii suplimentare despre parcursul ei în ceea ce privește fertilitatea. Secțiunea de comentarii a fost inundată de mesaje de susținere pentru vedeta radio.

Lauren este o prezență constantă la BBC Radio 1 de când s-a alăturat postului în 2023. Ea și soțul ei, Luke, cunoscut mai ales pentru scenariul comediei „Class Dismissed”, câștigătoare a premiului BAFTA, s-au căsătorit în septembrie 2021.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News