O cunoscută nutriționistă și influenceriță, urmărită de peste 200.000 de persoane pe Instagram pentru sfaturile sale de sănătate și fitness, și-a pierdut viața la doar 39 de ani, după ce a căzut de la etajul superior al blocului în care locuia. Moartea ei a stârnit un val de emoție și numeroase reacții din partea comunității online.

A părăsit spitalul fără permisiune înainte de tragedie

O tragedie a zguduit comunitatea din Brazilia: Diana Areas, nutriționistă și influenceriță cu peste 200.000 de urmăritori pe Instagram, a murit la vârsta de 39 de ani după ce a căzut de la etajul blocul în care locuia.

În dimineața zilei de joi, 13 noiembrie, Diana fusese dusă la Spitalul Ferreira Machado cu tăieturi pe corp, la ora 6:30. Deși medicii au declarat că se afla într-o „stare moderată”, ea ar fi părăsit unitatea medicală fără să fie externată oficial.

Potrivit publicațiilor Noticia Urbana și Ururau, Diana Areas ar fi căzut de la ultimul etaj al complexului rezidențial Unique Towers, din cartierul Parque Tamandaré, statul Rio de Janeiro. Ea a fost găsită într-o zonă comună a imobilului, iar partenerul său a alertat imediat autoritățile. Surse au declarat că cei doi avuseseră o ceartă chiar înainte de incident.

Poliția a deschis o anchetă

Corpul Dianei a fost transportat la Institutul Medico-Legal (IML) din Campos dos Goytacazes la ora 12:30. Poliția Civilă din Campos dos Goytacazes a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele morții.

Mesaje de adio din partea urmăritorilor

Moartea influenceriței a provocat un val de emoție în rândul comunității online. Mulți dintre urmăritorii ei au lăsat mesaje de adio pe Instagram: „Odihnește-te în pace, prietena mea. Îmi pare rău că nu am putut să te ajutăm”, a scris cineva. Altă persoană a adăugat: „Nu pot să cred că ai plecat. Odihnește-te în pace, frumoaso.”

