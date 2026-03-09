O fostă vedetă a anilor ’80, revenire surpriză în public după o lungă perioadă de anonimat. Actrița a ajuns de nerecunoscut!

O fostă actriță celebră în anii ’80 a fost văzută luna aceasta într-o ieșire extrem de rară în Los Angeles, departe de atenția Hollywoodului. Vedeta, care a cunoscut faima încă din copilărie, a fost surprinsă într-o ținută lejeră, încercând să treacă neobservată în timp ce își rezolva treburile zilnice.

De la succesul timpuriu la o viață discretă

Cândva un chip binecunoscut pe micile ecrane din America, actrița a devenit celebră în perioada de glorie a sitcomurilor pentru adolescenți. A jucat alături de nume care ani mai târziu au devenit sonore în lumea filmului și a făcut parte dintr-un serial popular, urmărit și astăzi de fanii nostalgici.

În rolul care a consacrat-o, alături de Sarah Jessica Parker, a fost nevoită să poarte aparat dentar fals și un costum care o făcea să pară mai plinuță, pentru a se potrivi personajului. Deși a primit aprecieri la începutul carierei, perioada ei în lumina reflectoarelor a fost scurtă, alegând în cele din urmă o viață departe de industria filmului.

Identitatea actriței: Amy Linker, starul din „Square Pegs”

Femeia surprinsă în imagini este Amy Linker (59 de ani), cunoscută pentru rolul Lauren Hutchinson din sitcomul CBS „Square Pegs”. Născută în Brooklyn, Linker a debutat în televiziune în serialul „Lewis & Clark”, înainte de a obține rolul care a făcut-o celebră în 1982, alături de Sarah Jessica Parker, Jami Gertz și Tracy Nelson.

Serialul urmărea două adolescente stângace care încercau cu disperare să se integreze în liceu. Deși a fost apreciat pentru realism și umor, a fost anulat după un singur sezon.

În culise, Linker a dezvăluit că producătorii au obligat-o să poarte un costum care o făcea să pară mai plinuță și aparat dentar fals pentru a se potrivi personajului. Creatoarea serialului, Anne Beatts, a explicat că atât Linker, cât și Parker au fost „simplificate” vizual pentru roluri.

Viața după Hollywood: studii, cariere noi și o schimbare radicală

După anularea serialului, Linker a continuat să lucreze o perioadă în industrie, dublând vocea personajului Robin în seria animată „Mister T” și apărând în filmul SF „D.A.R.Y.L.” și în producția TV „When We First Met”.

Ulterior, s-a retras complet din actorie. A urmat cursurile Colegiului Wellesley, pe care l-a absolvit în 1989 cu o diplomă în studii franceze. Cariera ei a luat apoi o direcție complet diferită, lucrând în marketing online și în învățământul primar.

În 2012, Amy Linker a obținut un master în asistență socială la Universitatea din California de Sud, iar în prezent lucrează ca psihoterapeut.

Foto – Profimedia

