  MENIU  
Home > Vedete > Muzicianul Len Garry, care a cântat alături de John Lennon și Paul McCartney înainte ca „The Beatles” să ia naștere, a murit la 84 de ani

Muzicianul Len Garry, care a cântat alături de John Lennon și Paul McCartney înainte ca „The Beatles” să ia naștere, a murit la 84 de ani

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.

Len Garry, o prezență-cheie în perioada în care se contura ceea ce urma să fie trupa The Beatles, a murit la vârsta de 84 de ani.

Fost membru al formației The Quarrymen, în care a cântat alături de adolescenții John Lennon, Paul McCartney și George Harrison, Garry rămâne o figură esențială în istoria rockului britanic. Familia și prietenii au confirmat decesul și au transmis mesaje emoționante, iar comunitatea muzicală internațională îl omagiază.

Un muzician al începuturilor Beatles

Len Garry a fost parte din The Quarrymen, trupa de skiffle formată de John Lennon în anii ’50, care avea să evolueze treptat în ceea ce avea să devină The Beatles. Garry a cântat la primul concert al formației la Cavern Club, pe 7 august 1957, un moment considerat istoric în cultura pop.

A urmat Liverpool Institute High School for Boys, unde l-a cunoscut pe Paul McCartney, iar trupa a cântat la baluri școlare și concursuri amatoare, avându-l în componență și pe George Harrison. Deși nu a continuat în formula finală Beatles, Garry a rămas o parte importantă a poveștii lor timpurii.

Așa a slăbit, de fapt, Damian Drăghici! Trucul care l-a ajutat „să ardă" mai bine de 70 de kilograme: „Nu mai mănânc deloc, niciun fel..."
Așa a slăbit, de fapt, Damian Drăghici! Trucul care l-a ajutat „să ardă" mai bine de 70 de kilograme: „Nu mai mănânc deloc, niciun fel..."
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Actorul britanic Eric Allan a murit la 85 de ani

Citeşte şi: A ajuns de nerecunoscut! Actrița celebră, transformată radical după ani de dependențe și operații estetice complicate

S-a aflat că divorțează, iar acum a fost prinsă plângând la volan! Soțul ei a depus deja actele de divorț! Ce a mai ieșit la iveală, între timp, despre mariajul lor
S-a aflat că divorțează, iar acum a fost prinsă plângând la volan! Soțul ei a depus deja actele de divorț! Ce a mai ieșit la iveală, între timp, despre mariajul lor
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Cântărețul John Hammond a murit la 83 de ani

Citeşte şi: Actrița Lorraine Bayly, cunoscută din serialul „The Sullivans”, a murit la 89 de ani

Ultimele zile și mesajul sfâșietor al familiei

Fiica sa, Jane Garry, a anunțat moartea tatălui pe rețelele de socializare, dezvăluind că artistul fusese recent internat în spital cu o infecție toracică. Diagnosticat cu demență în 2024, Garry a fost adus acasă pentru ultimele ore, la dorința familiei.

„Doctorul ne-a spus că mai are câteva ore de trăit și am spus imediat că trebuie să fie acasă”, a povestit Jane. „Mama mea, sora mea, cumnatul meu și cu mine am stat lângă patul tatălui meu, ținându-l de mână, vorbindu-i și spunându-i cât de mult îl iubim și cât de mândri suntem de el, în timp ce își dădea ultima suflare.”

„Te iubesc, tată, și îmi vei lipsi pentru tot restul vieții mele. Sunt devastată dincolo de cuvinte”, a adăugat ea.

Omagii din partea colegilor și fanilor

Rod Davis, colegul său din The Quarrymen, a transmis un mesaj emoționant, subliniind impactul pe care Garry l-a avut asupra celor din jur.

„A fost un cântăreț grozav, avea o prezență foarte bună pe scenă”, a spus Davis. „Era un tip arătos. A avut un impact puternic atunci când era solistul trupei. A fost un companion muzical extraordinar.”

Mesaje de condoleanțe au venit din Irlanda, Italia, Germania și din partea fanilor Beatles din întreaga lume. Cavern Club, locul în care Beatles au devenit celebri, a transmis un omagiu special:

„Am aflat cu mare tristețe că Len Garry a murit. Len a fost un membru original al trupei The Quarrymen și un adevărat prieten al nostru. Avea mereu timp pentru toată lumea și un zâmbet pe față, un adevărat gentleman.”

Reuniuni, turnee și moștenirea lăsată în urmă

În 1997, Garry s-a reunit cu ceilalți membri supraviețuitori ai The Quarrymen și au pornit într-un turneu în Marea Britanie pentru a marca 40 de ani de la formarea trupei. Au lansat ulterior patru albume și au continuat să se întâlnească cu fanii Beatles din întreaga lume.

Fanii își amintesc de el ca fiind „amuzant și prietenos”, iar un admirator a scris: „L-am văzut la festivalul Beatles din New Jersey în 2007. Odihnească-se în pace.”

Moștenirea sa în cultura pop și viitoarele filme Beatles

Moartea lui Len Garry vine într-un moment în care interesul pentru istoria Beatles este din nou în creștere. În 2028, vor fi lansate simultan patru filme biografice despre membrii trupei, primul proiect cinematografic autorizat de McCartney, Starr și familiile lui Lennon și Harrison. Nu se știe încă dacă Garry va fi portretizat în aceste producții.

Regizorul Sam Mendes a declarat despre proiect: „Maureen, Linda, Yoko și Pattie sunt patru figuri fascinante și unice în felul lor, și sunt încântat că am reușit să convingem patru dintre cele mai talentate femei din cinematografia actuală să se alăture acestei aventuri extraordinare.”

Foto – Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Abonament Spider man - cu transport Abonament Spider man - cu transport 10 RON Cumpără acum
Abonament Spider man - fara transport Abonament Spider man - fara transport 10 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Andreea Tonciu rupe tăcerea după 10 ani de căsnicie cu Daniel Niculescu. „Are trei telefoane. Cea mai mare nebunie pe care am făcut-o din gelozie, să mă bat!”
Andreea Tonciu rupe tăcerea după 10 ani de căsnicie cu Daniel Niculescu. „Are trei telefoane. Cea mai mare nebunie pe care am făcut-o din gelozie, să mă bat!”
Fanatik
Risto Radunovic, detalii de ultimă oră: cerere la Comisie pentru amenda de 20.000 de euro. Cum se apără jucătorul FCSB! Exclusiv
Risto Radunovic, detalii de ultimă oră: cerere la Comisie pentru amenda de 20.000 de euro. Cum se apără jucătorul FCSB! Exclusiv
GSP.ro
S-a aflat noua cucerire a lui Lamine Yamal » Vedeta vine des să-l vadă la meciurile Barcelonei
S-a aflat noua cucerire a lui Lamine Yamal » Vedeta vine des să-l vadă la meciurile Barcelonei
Click.ro
După 8 martie, universul le face dreptate: 3 zodii scapă definitiv de ghinion
După 8 martie, universul le face dreptate: 3 zodii scapă definitiv de ghinion
TV Mania
15 kilograme în 5 săptămâni! Gina Pistol a dezvăluit dieta completă care a ajutat-o să revină la forma maximă. De la budincă de chia la sport zilnic, iată rețeta succesului ei
15 kilograme în 5 săptămâni! Gina Pistol a dezvăluit dieta completă care a ajutat-o să revină la forma maximă. De la budincă de chia la sport zilnic, iată rețeta succesului ei
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Citește și...
S-a aflat! Care este, de fapt, salariul lui Kyros Vassaras, șeful CCA. Exclusiv
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al lumii
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Netflix: Premiera așteptată de fanii din întreaga lume. Numărătoarea inversă a început
Bogdan Mihai, tenorul român blocat într-un buncăr din Israel: „Momentul în care sună sirenele aici te înspăimântă, pur și simplu”
Cine este Delia Salchievici de la Desafio: Aventura. A fost măritată cu Lino Golden și vrea să fie o inspirație pentru alte femei
Cine este Cristina Aiello de la Desafio: Aventura. A jucat tenis de performanță și este pasionată de padel
Buget mai mare pentru Erasmus+
A murit Andreea Anita, tânăra de 27 de ani pentru care se făcuse o strângere de fonduri istorică. A luptat 11 ani cu boala. Era atât de frumoasă! Of, câtă durere!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Bogdan Mihai, tenorul român blocat într-un buncăr din Israel: „Momentul în care sună sirenele aici te înspăimântă, pur și simplu”
Bogdan Mihai, tenorul român blocat într-un buncăr din Israel: „Momentul în care sună sirenele aici te înspăimântă, pur și simplu”
Cine este Delia Salchievici de la Desafio: Aventura. A fost măritată cu Lino Golden și vrea să fie o inspirație pentru alte femei
Cine este Delia Salchievici de la Desafio: Aventura. A fost măritată cu Lino Golden și vrea să fie o inspirație pentru alte femei
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Imagini cu apartamentul pe care Culiță Sterp și Daniela Iliescu l-au cumpărat special pentru bona copiilor
Imagini cu apartamentul pe care Culiță Sterp și Daniela Iliescu l-au cumpărat special pentru bona copiilor
Alertă astrală, va fi pusă la pământ! Zodia cu grave probleme de sănătate în primăvara asta! E lovită din toate părțile!
Alertă astrală, va fi pusă la pământ! Zodia cu grave probleme de sănătate în primăvara asta! E lovită din toate părțile!
Elle
Fiica Larisei Iordache a împlinit un an! Fosta gimnastă a organizat o petrecere de vis pentru Amira: „În fiecare zi, datorită ție, devenim mai buni.” Foto
Fiica Larisei Iordache a împlinit un an! Fosta gimnastă a organizat o petrecere de vis pentru Amira: „În fiecare zi, datorită ție, devenim mai buni.” Foto
Best Dressed la The Artist Awards 2026: cele mai spectaculoase apariții pe covorul roșu. Vezi cine mai face parte din topul celor mai bine îmbrăcate vedete
Best Dressed la The Artist Awards 2026: cele mai spectaculoase apariții pe covorul roșu. Vezi cine mai face parte din topul celor mai bine îmbrăcate vedete
Mare surpriză în showbiz! Celebrul cuplu, îndrăgit de toți românii, s-a căsătorit în mare secret după o relație de câțiva ani. Primele detalii despre eveniment
Mare surpriză în showbiz! Celebrul cuplu, îndrăgit de toți românii, s-a căsătorit în mare secret după o relație de câțiva ani. Primele detalii despre eveniment
DailyBusiness.ro
Bolojan răspunde criticilor PSD: „Mi-am respectat mandatul și programul de guvernare”
Bolojan răspunde criticilor PSD: „Mi-am respectat mandatul și programul de guvernare”
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
A1.ro
Ce materii studiază Irina Columbeanu la Facultatea de Medicină. Termină programul la 1 dimineața
Ce materii studiază Irina Columbeanu la Facultatea de Medicină. Termină programul la 1 dimineața
Cine este Cristina Aiello de la Desafio: Aventura. A jucat tenis de performanță și este pasionată de padel
Cine este Cristina Aiello de la Desafio: Aventura. A jucat tenis de performanță și este pasionată de padel
Răzvan Exarhu, prima imagine cu bebelușul. Jurnalistul a devenit tată la 56 de ani
Răzvan Exarhu, prima imagine cu bebelușul. Jurnalistul a devenit tată la 56 de ani
Oana Lasconi, afirmații controversate după moartea lui Khamenei: „Era de un miliard de ori mai feminist și mai moral decât Satana ăla de Preafericit Părinte Daniel”
Oana Lasconi, afirmații controversate după moartea lui Khamenei: „Era de un miliard de ori mai feminist și mai moral decât Satana ăla de Preafericit Părinte Daniel”
Zodiile afectate de Mercur Retrograd în martie. Avertismentul Cristinei Demetrescu
Zodiile afectate de Mercur Retrograd în martie. Avertismentul Cristinei Demetrescu
Observator News
O industrie de miliarde de euro a României riscă să dispară. Exportăm produsele în 120 de ţări
O industrie de miliarde de euro a României riscă să dispară. Exportăm produsele în 120 de ţări
Libertatea pentru Femei
Doliu în România, am pierdut un nume cu greutate, un coleg de excepție! A murit chiar de ziua lui. Mesajul familiei sfâșie inimi
Doliu în România, am pierdut un nume cu greutate, un coleg de excepție! A murit chiar de ziua lui. Mesajul familiei sfâșie inimi
Gata cu necazurile!De azi, 03.03, se întoarce roata pentru 3 zodii! GATA CU GHINIONUL! VIN BANI ȘI REUȘITE! Scapă de problemele cele mai grele!
Gata cu necazurile!De azi, 03.03, se întoarce roata pentru 3 zodii! GATA CU GHINIONUL! VIN BANI ȘI REUȘITE! Scapă de problemele cele mai grele!
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse din luna februarie. Cum le ajută energia astrelor în ultima săptămână a lunii
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse din luna februarie. Cum le ajută energia astrelor în ultima săptămână a lunii
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Viva.ro
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Horoscop zilnic, 4 martie 2026:  Zodia care va primi o oportunitate neaşteptată. Previziuni complete
Horoscop zilnic, 4 martie 2026:  Zodia care va primi o oportunitate neaşteptată. Previziuni complete
„Miercurea alarmelor”: Exercițiu de alarmare în România. La ce oră sună alarmele în București și în țară
„Miercurea alarmelor”: Exercițiu de alarmare în România. La ce oră sună alarmele în București și în țară
Plan de supraviețuire pentru primele 72 de ore după un cutremur major. Ghid practic
Plan de supraviețuire pentru primele 72 de ore după un cutremur major. Ghid practic
Cum să supraviețuiești dacă izbucnește Al Treilea Război Mondial. Cele mai sigure orașe în care te poți refugia
Cum să supraviețuiești dacă izbucnește Al Treilea Război Mondial. Cele mai sigure orașe în care te poți refugia
TV Mania
15 kilograme în 5 săptămâni! Gina Pistol a dezvăluit dieta completă care a ajutat-o să revină la forma maximă. De la budincă de chia la sport zilnic, iată rețeta succesului ei
15 kilograme în 5 săptămâni! Gina Pistol a dezvăluit dieta completă care a ajutat-o să revină la forma maximă. De la budincă de chia la sport zilnic, iată rețeta succesului ei
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Palatul ascuns din Popești Leordeni! Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor: Baia „ca-n filme” și grădina cu 30 de soiuri de trandafiri
Palatul ascuns din Popești Leordeni! Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor: Baia „ca-n filme” și grădina cu 30 de soiuri de trandafiri
Timpul a stat în loc pentru Consuelo! Fosta soție a lui Mutu a apărut așa la 52 de ani, iar „Briliantul” a reacționat imediat. Vezi pozele care i-au șocat pe fani!
Timpul a stat în loc pentru Consuelo! Fosta soție a lui Mutu a apărut așa la 52 de ani, iar „Briliantul” a reacționat imediat. Vezi pozele care i-au șocat pe fani!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele mai recente imagini cu ea
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele mai recente imagini cu ea
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce se ocupă la 42 de ani! E total schimbat față de Dan Bălan
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce se ocupă la 42 de ani! E total schimbat față de Dan Bălan
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu prezentatoarea Stirilor ProTV
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu prezentatoarea Stirilor ProTV
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton