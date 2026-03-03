Muzicianul Len Garry, care a cântat alături de John Lennon și Paul McCartney înainte ca „The Beatles” să ia naștere, a murit la 84 de ani

Len Garry, o prezență-cheie în perioada în care se contura ceea ce urma să fie trupa The Beatles, a murit la vârsta de 84 de ani.

Fost membru al formației The Quarrymen, în care a cântat alături de adolescenții John Lennon, Paul McCartney și George Harrison, Garry rămâne o figură esențială în istoria rockului britanic. Familia și prietenii au confirmat decesul și au transmis mesaje emoționante, iar comunitatea muzicală internațională îl omagiază.

Un muzician al începuturilor Beatles

Len Garry a fost parte din The Quarrymen, trupa de skiffle formată de John Lennon în anii ’50, care avea să evolueze treptat în ceea ce avea să devină The Beatles. Garry a cântat la primul concert al formației la Cavern Club, pe 7 august 1957, un moment considerat istoric în cultura pop.

A urmat Liverpool Institute High School for Boys, unde l-a cunoscut pe Paul McCartney, iar trupa a cântat la baluri școlare și concursuri amatoare, avându-l în componență și pe George Harrison. Deși nu a continuat în formula finală Beatles, Garry a rămas o parte importantă a poveștii lor timpurii.

Ultimele zile și mesajul sfâșietor al familiei

Fiica sa, Jane Garry, a anunțat moartea tatălui pe rețelele de socializare, dezvăluind că artistul fusese recent internat în spital cu o infecție toracică. Diagnosticat cu demență în 2024, Garry a fost adus acasă pentru ultimele ore, la dorința familiei.

„Doctorul ne-a spus că mai are câteva ore de trăit și am spus imediat că trebuie să fie acasă”, a povestit Jane. „Mama mea, sora mea, cumnatul meu și cu mine am stat lângă patul tatălui meu, ținându-l de mână, vorbindu-i și spunându-i cât de mult îl iubim și cât de mândri suntem de el, în timp ce își dădea ultima suflare.”

„Te iubesc, tată, și îmi vei lipsi pentru tot restul vieții mele. Sunt devastată dincolo de cuvinte”, a adăugat ea.

Omagii din partea colegilor și fanilor

Rod Davis, colegul său din The Quarrymen, a transmis un mesaj emoționant, subliniind impactul pe care Garry l-a avut asupra celor din jur.

„A fost un cântăreț grozav, avea o prezență foarte bună pe scenă”, a spus Davis. „Era un tip arătos. A avut un impact puternic atunci când era solistul trupei. A fost un companion muzical extraordinar.”

Mesaje de condoleanțe au venit din Irlanda, Italia, Germania și din partea fanilor Beatles din întreaga lume. Cavern Club, locul în care Beatles au devenit celebri, a transmis un omagiu special:

„Am aflat cu mare tristețe că Len Garry a murit. Len a fost un membru original al trupei The Quarrymen și un adevărat prieten al nostru. Avea mereu timp pentru toată lumea și un zâmbet pe față, un adevărat gentleman.”

Reuniuni, turnee și moștenirea lăsată în urmă

În 1997, Garry s-a reunit cu ceilalți membri supraviețuitori ai The Quarrymen și au pornit într-un turneu în Marea Britanie pentru a marca 40 de ani de la formarea trupei. Au lansat ulterior patru albume și au continuat să se întâlnească cu fanii Beatles din întreaga lume.

Fanii își amintesc de el ca fiind „amuzant și prietenos”, iar un admirator a scris: „L-am văzut la festivalul Beatles din New Jersey în 2007. Odihnească-se în pace.”

Moștenirea sa în cultura pop și viitoarele filme Beatles

Moartea lui Len Garry vine într-un moment în care interesul pentru istoria Beatles este din nou în creștere. În 2028, vor fi lansate simultan patru filme biografice despre membrii trupei, primul proiect cinematografic autorizat de McCartney, Starr și familiile lui Lennon și Harrison. Nu se știe încă dacă Garry va fi portretizat în aceste producții.

Regizorul Sam Mendes a declarat despre proiect: „Maureen, Linda, Yoko și Pattie sunt patru figuri fascinante și unice în felul lor, și sunt încântat că am reușit să convingem patru dintre cele mai talentate femei din cinematografia actuală să se alăture acestei aventuri extraordinare.”

Foto – Profimedia

