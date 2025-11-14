Dave Burgess, muzicianul și liderul trupei The Champs, cunoscută pentru hitul mondial „Tequila”, s-a stins din viață în Tennessee. Conform necrologului, cauza morții nu a fost precizată. Burgess avea 90 de ani.

Carieră impresionantă a lui Dave Burgess

Născut la Los Angeles în 1934, Dave Burgess a fost chitarist ritmic, compozitor și producător. În anii ’50, a devenit liderul trupei The Champs, care a lansat piesa „Tequila”. Melodia a urcat pe primul loc în topuri în martie 1958 și a rămas celebră până astăzi.

Cariera sa a fost prolifică: Burgess a scris peste 700 de piese înregistrate cu drepturi de autor și a câștigat un premiu Grammy la prima ediție a galei, în 1958, pentru „Best R&B Performance”, datorită succesului „Tequila”.

După ce a părăsit Hollywood-ul, Burgess s-a mutat în Montana, unde a condus o galerie de artă alături de soția sa, Deon Adair Raab, dansatoare și actriță. Mai târziu, împreună cu Deon și cei doi copii ai lor, s-a stabilit la Nashville, unde a revenit în industria muzicală. Când nu compunea sau nu cânta, Dave Burgess era un pasionat vânător și pescar.

Succesul neașteptat al piesei „Tequila”

Succesul melodiei „Tequila” a fost unul neobișnuit, având în vedere că piesa este aproape integral instrumentală, cu excepția titlului strigat. Lansată ca parte din primul single al trupei The Champs, melodia nu fusese inițial considerată un potențial hit.

Ironia face ca „Tequila” să fi fost doar partea B a discului, piesa principală fiind „Train To Nowhere”, compusă de Dave Burgess. Label-ul Challenge Records, fondat de cântărețul și actorul Gene Autry, miza pe această piesă ca pe un viitor succes. În schimb, melodia secundară, considerată „de umplutură”, a scris istorie.

Single-ul cu cele două piese a fost lansat în ianuarie 1958, dar abia în martie DJ-ii au început să difuzeze intens partea B. Astfel, „Tequila” a urcat rapid pe primul loc în topul Billboard pop, unde a rămas timp de cinci săptămâni, începând cu 17 martie 1958. În același an, piesa a dominat și topurile canadiene.

Succesul a fost încununat cu un premiu Grammy pentru „Best R&B Performance”, la prima ediție a galei Grammy Awards din 1958.

Curios este faptul că, la momentul înregistrării piesei, în decembrie 1957, trupa The Champs nici măcar nu era oficial formată. Dave Burgess, cântăreț și chitarist rockabilly, fusese adus de Challenge Records pentru a organiza o sesiune de înregistrări care să producă un hit. Melodia „Tequila” își are originea în trio-ul saxofonistului Chuck Rio, iar membrii acestuia au fost ulterior integrați în The Champs, formând astfel grupul care avea să rămână în istoria muzicii.

Foto – capturi video

