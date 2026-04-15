Moya Brennan, una dintre cele mai influente voci ale folkului celtic și sora cântăreței Enya, a murit la 73 de ani

Lumea muzicii irlandeze este în doliu după moartea Moyei Brennan, una dintre cele mai influente voci ale folkului celtic și sora mai mare a celebrei Enya. Artista, cunoscută ca solista trupei Clannad, s-a stins din viață la 73 de ani, „liniștită și înconjurată de cei dragi”, după cum a transmis familia.

O voce care a dus muzica irlandeză în întreaga lume

Moya Brennan a fost figura centrală a trupei Clannad, formație fondată în 1970 în Gaoth Dobhair, Donegal, de membrii familiei Brennan. Grupul a devenit un fenomen internațional după succesul pieselor folosite ca teme pentru serialele Harry’s Game și Robin of Sherwood, momente care au transformat muzica tradițională irlandeză într-un reper global.

Cariera ei a cuprins aproximativ 25 de albume și milioane de discuri vândute. A câștigat premii Bafta și Grammy, iar vocea ei a fost descrisă de Bono drept „una dintre cele mai mari pe care urechea umană le-a auzit vreodată”.

„A murit liniștită, înconjurată de cei dragi”

Familia Brennan a anunțat dispariția artistei printr-un mesaj emoționant: „A murit liniștită, înconjurată de cei dragi”. Moya era cea mai mare dintre cei nouă copii ai familiei, iar talentul ei a influențat profund carierele fraților, inclusiv pe cea a surorii sale, Enya, devenită ulterior una dintre cele mai cunoscute artiste din lume.

Citeşte şi: Fosta divă a Hollywoodului, de nerecunoscut la 94 de ani într-o ieșire publică rar ă

Citeşte şi: Influencerița Ashlee Jenae a murit la 31 de ani. A fost găsită fără suflare în timp ce se afla în vacanță cu logodnicul

Citeşte şi: Valerie Lee, actriță din distribuția originală a filmului „Vrăjitorul din Oz”, a murit la 94 de ani

Reacții emoționante: „Era Donegal din cap până-n picioare”

Cântărețul Daniel O’Donnell, originar tot din Donegal, a vorbit cu emoție despre pierderea artistei. „Știu că avea o faimă mondială, dar era Donegal din cap până-n picioare”, a spus el. „Iubea să fie acasă și iubea locul acesta.”

El a subliniat și generozitatea Moyei față de tinerii artiști: „Nu și-a uitat niciodată rădăcinile. Iubea să vadă oameni reușind. În ultimii ani, îi plăcea să le ofere o șansă tinerilor cântăreți — asta era prioritatea ei.”

Omagii de la cel mai înalt nivel

Prim-ministrul Irlandei, Micheál Martin, s-a declarat „profund întristat” de moartea artistei și a subliniat rolul Clannad în promovarea culturii irlandeze: „Au dus muzica folk irlandeză pe scena internațională.”

Vicepremierul Simon Harris a numit-o „o icoană muzicală cu o voce unică, de o frumusețe extraordinară”.

Fostul președinte Michael D. Higgins, care i-a acordat în 2019 premiul pentru întreaga carieră la RTÉ Radio 1 Folk Awards, a spus că numele ei „va rămâne pentru totdeauna înscris în istoria muzicii irlandeze”.

Clannad a susținut ultimul concert în 2023, marcând 50 de ani de la debut. Moya Brennan a continuat să cânte și să inspire până în ultimii ani, fiind considerată o pionieră a muzicii celtice moderne. Moartea ei lasă un gol imens în cultura irlandeză, dar moștenirea sa — muzica, vocea, influența asupra generațiilor de artiști — rămâne vie.

Foto – Profimedia

