Marea doamnă a cinematografiei, apariție rară în public! Fosta divă a Hollywood-ului, de nerecunoscut la 89 de ani pe străzile din Beverly Hills

Actualizat 29.04.2026, 13:38

Legenda Hollywood-ului, Dyan Cannon, a surprins recent cu o apariție rară pe străzile din Beverly Hills, demonstrând că eleganța și stilul rămân intacte, în ciuda trecerii timpului.

Actrița, care a împlinit 89 de ani pe 4 ianuarie 2026, a fost fotografiată în timp ce se îndrepta spre un salon de înfrumusețare, însoțită de cei doi cățeluși ai săi. Îmbrăcată într-o ținută neagră, pusă în valoare de un cardigan multicolor tip patchwork, vedeta din „Heaven Can Wait” a afișat o formă fizică remarcabilă, fiind aproape de nerecunoscut pentru cei care nu au mai văzut-o în lumina reflectoarelor în ultima perioadă.

De nerecunoscut la 89 de ani: O prezență care radiază energie

Deși aparițiile sale în fața paparazzilor au devenit tot mai rare, Dyan Cannon rămâne o figură emblematică a eleganței relaxate specifice Californiei. Cu ochelari de soare supradimensionați și un zâmbet care a cucerit ecranele în anii ’60 și ’70, actrița pare să fi găsit elixirul tinereții. Nu doar aspectul fizic este cel care impresionează, ci și atitudinea sa debordantă. Recent, prezentă la a 10-a ediție a Hollywood Beauty Awards, Cannon a demonstrat că simțul umorului și pofta de viață sunt intacte, captivând audiența cu povești despre prezentul său activ.

Dezvăluiri spumoase despre viața amoroasă și „prietenii cu beneficii”

Cea mai surprinzătoare parte a recentelor sale declarații a vizat viața sa sentimentală. Întrebată dacă mai există loc de iubire la pragul celor 90 de ani, Cannon a oferit un răspuns care a devenit rapid viral. „Desigur că mă întâlnesc cu cineva”, a mărturisit actrița pentru revista People, completând apoi cu o onestitate debordantă: „Am mai mulți oameni speciali în viața mea… am prieteni cu beneficii, da”. Deși ulterior a glumit pe seama faptului că poate a interpretat greșit termenul modern, esența mesajului a rămas clară: Dyan Cannon nu a renunțat la socializare și la plăcerile vieții.

Mai mult, vedeta a rememorat cu plăcere momente din trecut, amintind de relația sa secretă cu legenda TV Johnny Carson. Cannon a povestit cum reușea să îl intimideze pe celebrul prezentator, lucru care îi făcea o deosebită plăcere. „L-am intimidat și ador asta. Ne place când intimidăm bărbați care de obicei nu se lasă intimidați, nu-i așa?”, a declarat ea cu subînțeles. Artista a descris perioada petrecută alături de Carson ca fiind una specială, marcată de discreție totală: „I-a plăcut la nebunie. Obișnuiam să mergem la restaurante, iar aceștia închideau întregul local doar pentru el”.

O viață personală marcată de mariaje celebre și spiritualitate

Viața personală a lui Dyan Cannon a fost adesea subiect de primă pagină, în special datorită căsătoriei cu legendarul actor Cary Grant, care era cu 33 de ani mai în vârstă decât ea.

Cei doi s-au căsătorit în 1965, în Las Vegas, și au împreună o fiică, Jennifer Grant, care a venit pe lume în 1966. Deși mariajul s-a destrămat după doar câțiva ani, relația lor a rămas una dintre cele mai discutate legături din istoria cinematografiei. Ulterior, actrița s-a recăsătorit în 1985 cu Stanley Fimberg, de care a divorțat în 1991, însă a precizat că a rămas amica lui.

Dincolo de relații, Cannon a traversat perioade de căutări interioare intense, trecând de la terapie primală și metafizică la studiul biblic. Timp de 12 ani a găzduit grupuri de studiu religios, deși acum se definește într-un mod mai liber. „Sunt spirituală, dar nu religioasă”, a explicat actrița, subliniind evoluția sa personală de la imaginea de „creștin renăscut” la o viziune mai matură asupra credinței.

O carieră de Oscar și o pasiune neobosită pentru sport

Din punct de vedere profesional, Dyan Cannon rămâne una dintre puținele actrițe care au reușit să strălucească atât în fața camerei, cât și în spatele ei, ca regizor și producător. Cele două nominalizări la Oscar pentru rolurile din „Bob & Carol & Ted & Alice” și „Heaven Can Wait” i-au consolidat statutul de stea de prim rang. Cariera sa întinsă pe decenii include titluri de succes și în televiziune, cum ar fi popularul serial „Ally McBeal”.

În afara platourilor de filmare, marea sa pasiune rămâne echipa de baschet Los Angeles Lakers. Considerată cel mai faimos fan al echipei după Jack Nicholson, Cannon este o prezență constantă în tribune, unde energia sa este la fel de vibrantă ca în anii de glorie. „Am cunoscut mulți bărbați speciali. Și vor mai veni și alții”, a încheiat actrița, lăsând să se înțeleagă că, la 89 de ani, povestea ei este departe de a se fi terminat.

Cele mai vândute colecții!
Nava Scoala Mircea - ediția nr. 47 Nava Scoala Mircea - ediția nr. 47 47.49 RON Cumpără acum
AVANTAJE - editia APRILIE 2026 AVANTAJE - editia APRILIE 2026 24.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția aprilie 2026 ELLE - ediția aprilie 2026 34.99 RON Cumpără acum
O ferma trasnita- Ediția nr. 64 (Disney. Ediția de platină) O ferma trasnita- Ediția nr. 64 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Masini :Atentie la Bucsa - Ediția nr. 63 (Disney. Ediția de platină) Masini :Atentie la Bucsa - Ediția nr. 63 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Lilo si Stitch - Ediția nr. 62 (Disney. Ediția de platină) Lilo si Stitch - Ediția nr. 62 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Robin Hood - Ediția nr. 61 (Disney. Ediția de platină) Robin Hood - Ediția nr. 61 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
