Kim Kardashian susține că a picat examenele la drept după ce a folosit ChatGPT pentru a învăța. Vedeta americană spune, însă, că nu folosește aplicația de inteligență artificială în viața de zi cu zi, dar a utilizat-o pentru a învăța pentru examene.
Kim Kardashian dă vina pe ChatGPT pentru eșecul ei la examene
Kim Kardashian și ChatGPT au în mod clar o relație toxică. În timp ce era interogată de Teyana Taylor pentru seria de videoclipuri „Lie Detector Test” de la Vanity Fair, vedeta de reality show a fost întrebată dacă folosește vreodată chatbot-ul cu inteligență artificială ChatGPT.
Cum a numit vedeta, aplicația de inteligență artificială
Kim Kardashian a declarat că ChatGPT este „dușmanul ei prietenos”, întrucât software-ul de inteligență artificială îi va oferi și un răspuns obraznic atunci când îl va critica pentru că a furnizat informații incorecte.
„Apoi voi vorbi cu el și îi voi spune: «Hei, mă vei face să eșuez. Cum te face asta să te simți? Că trebuie să știi cu adevărat aceste răspunsuri, vin la tine.» Și apoi îmi va răspunde: «Asta te învață doar să ai încredere în propriile instincte, așa că ai știut răspunsul de la bun început.»”, a povestit ea.
„Deci, tehnic vorbind, tu și ChatGPT sunteți prieteni, dar prieteni toxici”, a subliniat Teyana Taylor.
„Trebuie să se descurce mai bine pentru că mă bazez pe ei să mă ajute cu adevărat, iar ea mă învață o lecție de viață și apoi devine terapeutul meu ca să-mi spună de ce trebuie să cred în mine după ce ei au dat răspunsul greșit”, a răspuns Kardashian.
„E ca o chestie. Fac capturi de ecran tot timpul și le trimit în chat-ul meu de grup. Gen: «Îți vine să crezi că nenorocita asta îmi vorbește așa? E o nebunie.»”, a mai spus vedeta americană amuzată.
Kim Kardashian a studiat dreptul timp de șase ani printr-un program de ucenicie în California. Ea a mărturisit în 2021 că a promovat examenul „baby bar” și apoi, se pare, a susținut examenul de barou în timpul verii și așteaptă rezultatele.
