Influencerița Kelly Hopton-Jones și-a călcat fiul de aproape doi ani cu mașina. Cum se simte băiețelul: „Are fracturi la nivelul pelvisului”

Kelly Hopton-Jones, un influencer de parenting cunoscut sub numele de Hillside Farmhouse, a împărtășit că a trăit un „adevărat coșmar” după ce și-a călcat accidental fiul de aproape doi ani cu mașina.

Kelly Hopton-Jones și-a călcat fiul de aproape doi ani cu mașina

Influencerița Kelly Hopton-Jones, cunoscută online drept Hillside Farmhouse, a împărtășit că fiul ei, Henry, în vârstă de 23 de luni, se recuperează în spital cu fracturi ale bazinului după ce l-a călcat accidental cu mașina. „Astăzi a fost cea mai îngrozitoare zi din viața noastră”, a scris Kelly, care mai are o fiică, Lily, de 3 ani, cu soțul său, Brian Hopton-Jones. „Viața se poate schimba într-o clipită.”

Kelly, o asistentă medicală pediatrică care oferă sfaturi de parenting în mediul online de mai mulți ani, a povestit că fiul ei se plimba prin spatele mașinii în timp ce ea și fiica ei ieșeau de pe alee, în drum spre un spectacol de dans. „Eu conduceam”, a scris Kelly. „Vecinii noștri au intervenit imediat și au luat-o pe Lily, iar noi ne-am grăbit să ajungem la Urgențe.”

„Are fracturi la nivelul pelvisului”

Subliniind că a trecut printr-un „adevărat coșmar pentru orice părinte”, Kelly a spus că rănile fiului ei au fost mai puțin grave decât își făcea ea griji, fără leziuni interne majore sau traumatisme craniene. „Are fracturi la nivelul pelvisului care vor avea nevoie de timp pentru a se vindeca, precum și câteva zgârieturi”, a continuat Kelly. „Ce mi-a rămas în minte este că doctorul a spus: «Este rănit, dar își va reveni». Un adevărat miracol.”

Deși este „incredibil de recunoscătoare” că rănile fiului ei nu vor avea consecințe pe termen lung, influencerul a declarat: „Suntem în stare de șoc. Suntem atât de triști”. Kelly spune că ea și soțul ei simt că s-au schimbat pentru totdeauna după incident. „Mă tot gândesc la ce le-aș spune copiilor mei într-o zi dacă li s-ar întâmpla asta. Ar fi ceva mult mai blând decât lucrurile pe care ni le spunem acum. Accidentele se întâmplă, iar singurele greșeli sunt cele din care nu învățăm”, a explicat ea.

Influencerița, criticată dur de internauți

Kelly și-a asigurat urmăritorii că se simte „de partea norocoasă” a ceea ce s-ar fi putut întâmpla. „Îl ținem un pic mai strâns în brațe în seara asta”, a mai scris influencerița, în dreptul unei fotografii cu fiul ei în spital.

Comentariile din mediul online nu au fost blânde cu influencerița, care a fost criticată pentru că nu a clarificat cum a ajuns Henry în spatele mașinii și în grija cui se afla acesta. În plus, oamenii au rămas cu un gust amar după ce au văzut cum Kelly își filma băiețelul în spital, îndemnându-l să zâmbească și chicotind în spatele camerei.

