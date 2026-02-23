Influencerița Bianca Dias a murit la 27 de ani

Moartea creatoarei de conținut Bianca Dias, la doar 27 de ani, a zguduit comunitatea online din Brazilia și nu numai. Cunoscută pentru prezența ei activă pe Instagram, unde adunase aproape 60.000 de urmăritori, Bianca era apreciată pentru energia ei, pentru imaginile de lifestyle și pentru modul în care își împărtășea călătoriile și momentele din viața de zi cu zi.

Dispariția ei fulgerătoare, anunțată de prieteni apropiați, a venit ca un șoc pentru cei care îi urmăreau activitatea, mai ales că tânăra părea să se bucure de o perioadă liniștită, fiind în recuperare după o intervenție estetică. Vestea tragică a ridicat numeroase semne de întrebare și a lăsat în urmă un val de mesaje emoționante din partea celor care au cunoscut-o.

Ultima postare înainte de tragedie

Dias avea aproape 60.000 de urmăritori pe Instagram, unde era cunoscută pentru postările de modeling și lifestyle, documentând recent o vacanță pe care a făcut-o la Londra, la finalul anului 2025. Ultima ei actualizare pe rețelele sociale pare să fi fost pe 18 decembrie, când a distribuit un selfie făcut într-o mașină, în São Paulo, Brazilia.

Vestea morții ei a fost răspândită pe scară largă în mediul online de prieteni ai creatoarei de conținut. Jeff Carlos, maseur și prieten apropiat al Biancăi, a postat mai multe fotografii cu ea, însoțite de un mesaj emoționant: „Moartea nu înseamnă nimic!”, a scris el. „Legătura noastră nu a fost ruptă.”

Patrícia Ganden, o altă creatoare de conținut și prietenă a Biancăi, a scris pe Instagram: „Știu doar că am avut momente frumoase, conversații incredibile, Dumnezeu să aline familia, îmi voi aminti de tine cu multă afecțiune și mândrie.”

Ce s-a întâmplat în ultimele ore din viața ei

O a treia prietenă, Giovanna Borges, a distribuit pe Instagram Stories o serie de fotografii cu Dias, adăugând că aceasta trecuse recent printr-o intervenție estetică și se afla „în recuperare” acasă când starea ei de sănătate s-a agravat.

„A avut un cheag pulmonar, a făcut două convulsii, iar când a ajuns la spital nu mai era în viață”, a scris Borges. „Vreau să mulțumesc pentru nenumăratele mesaje, mulțumesc tuturor celor care și-au făcut timp să se intereseze și să trimită gânduri bune. Dacă puteți să vă rugați pentru familie, indiferent de religie, voi fi extrem de recunoscătoare!”

