Influencerița Ashlee Jenae a murit la 31 de ani. A fost găsită fără suflare în timp ce se afla în vacanță cu logodnicul

Creatoarea de conținut Ashly Robinson, cunoscută online ca Ashlee Jenae, a murit la vârsta de 31 de ani în timpul unei călătorii în Zanzibar, Tanzania. Vestea a fost confirmată de familia ei într-o declarație publicată pe 12 aprilie, în care au descris circumstanțele tragice ale momentului și impactul devastator asupra celor apropiați.

„A fost găsită inconștientă în vilă și transportată la spital”

Potrivit familiei, Ashly se afla în vacanță alături de logodnicul ei, Joe McCann, atunci când a fost descoperită fără suflare.

„A fost găsită inconștientă în vila ei și transportată la un spital local, unde decesul i-a fost confirmat câteva ore mai târziu”, au transmis rudele influenceriței.

Autoritățile locale au declarat pentru publicația Mwanachi că, în urma unei „neînțelegeri” între cei doi, conducerea hotelului ar fi decis să îi mute în camere separate. Poliția a afirmat că, în acest moment, nu intenționează să îl rețină pe McCann și că nu există suspiciuni de infracțiune în ceea ce îl privește.

Ultimele imagini postate de Ashly

Cu doar câteva zile înainte de moarte, Ashly împărtășise pe Instagram fotografii și videoclipuri din vacanță. A hrănit animale locale, s-a bucurat de plajele din Zanzibar și și-a sărbătorit împlinirea vârstei de 31 de ani cu un mesaj optimist: „Capitolul 31 și sunt exact unde ar trebui să fiu!”.

Tot în această călătorie, Ashly și Joe McCann s-au logodit în timpul unui safari, moment surprins într-un videoclip publicat pe 3 aprilie.

Familia, copleșită de pierdere

În declarația lor, membrii familiei au descris șocul și durerea provocate de dispariția ei.

„Într-un moment celebra dragostea și viața în stilul ei caracteristic, iar în următorul, nu mai era. Întrebările fără răspuns și distanța de casă au făcut această tragedie și mai copleșitoare pentru familia noastră”, au transmis aceștia.

Familia a confirmat că există o „investigație activă” în desfășurare și că lucrează îndeaproape cu autoritățile din Zanzibar.

O comunitate online în doliu: „Ashly a fost profund iubită”

Cu peste 88.000 de urmăritori pe Instagram, Ashly Robinson era cunoscută pentru conținutul ei de lifestyle și pentru postările alături de logodnicul ei. Comunitatea ei online a reacționat cu mesaje de susținere și condoleanțe.

„Ashly a fost profund iubită. Era vibrantă, plină de viață și avea atât de multe înaintea ei. Suntem complet devastați și apreciem rugăciunile și compasiunea primite în timp ce trecem prin această pierdere de neimaginat”, a transmis familia.

Foto – Instagram

