Haylie Duff și Matt Rosenberg s-au despărțit după o logodnă de 12 ani

Haylie Duff și logodnicul ei, Matt Rosenberg, s-au despărțit după o logodnă de 12 ani și doi copii împreună.

Hailey Duff a confirmat, prin intermediul echipei sale de management, că ea și Matt Rosenberg au rupt logodna după 12 ani. „S-au despărțit la începutul anului”, a spus unul dintre reprezentații actriței în vârstă de 41 de ani. „Hailey cere intimitate în aceste momente pentru a-și proteja fiicele mici”, a continuat reprezentantul.

Duff și Matt Rosenberg s-au logodit pe 1 Aprilie 2014, după un an și jumătate de relație. Fostul cuplu are două fiice, Ryan Ava Erhard, de 10 ani, și Lulu Gray, de 7 ani. Înainte de nașterea mezinei, Duff a vorbit pentru People despre decizia lor de a întrerupe planificarea nunții în timp ce așteptau nașterea celui de-al doilea copil al lor. „Vorbeam despre asta și ne-am gândit: «Poate acum suntem pregătiți să o facem» și apoi se întâmplă viața și apare un copil”, declara Duff în 2018. „Poate că după ce nebunia unui nou copil se stinge vom fi pregătiți să vorbim din nou despre asta”, a completat actrița.

Citește și: Harry Styles și Zoë Kravitz stârnesc zvonuri despre logodnă. Actrița, surprinsă cu un inel cu diamant pe acel deget

Haylie Duff spunea despre ea și fostul partener că sunt „foarte diferiți din multe privințe”

Haylie, care este sora mai mare a actriței Hilary Duff, a declarat pentru People că este incredibil de recunoscătoare pentru cele două fetițe. „Sincer, ne-am dorit cu adevărat încă o fată”, a spus ea în 2018. „Ryan va avea acea legătură specială dintre surori”, a continuat.

Anterior, pentru aceeași sursă, Hailey a spus despre ea și tatăl fiicelor ei că „sunt foarte diferiți din multe privințe”. „Atunci când mi-a cunoscut familia și am văzut cât de plăcut a fost de toți, mi-am spus: «Bine, deci nu numai eu îl iubesc, și ei îl iubesc». Și simt că așa trebuie să fie”, a mai declarat ea, la două luni după logodna lor.

