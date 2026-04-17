Fostul portar al lui Arsenal și Juventus, Alexander Manninger, a murit la 48 de ani, după ce mașina lui a fost lovită de un tren

Lumea fotbalului este în doliu după moartea fostului portar Alex Manninger, care s-a stins la doar 48 de ani, în urma unui accident cumplit. Mașina în care se afla singur a fost lovită de un tren la o trecere la nivel cu calea ferată, în apropiere de Salzburg. Deși echipajele de intervenție au încercat să îl resusciteze, viața fostului internațional austriac nu a mai putut fi salvată.

Accidentul care i-a curmat viața

Potrivit poliției din Salzburg, impactul s-a produs în jurul orei 08:20, ora locală. Vehiculul lui Manninger a fost târât pe șine de tren, iar pompierii au avut nevoie de timp pentru a-l elibera dintre fiare. Autoritățile au transmis că mecanicul trenului nu a fost rănit, notează BBC.

„Primii respondenți au folosit un defibrilator imediat după extragerea victimei, însă nu au reușit să îl readucă la viață”, au precizat reprezentanții poliției.

Cariera unui portar respectat în Europa

Alex Manninger a evoluat pentru 14 cluburi europene, printre care Arsenal, Juventus, Udinese, Siena și Augsburg. A strâns 64 de apariții pentru Arsenal între 1997 și 2002, perioadă în care a câștigat Premier League și FA Cup. A fost desemnat jucătorul lunii în Premier League în martie 1998, după o serie de meciuri memorabile în care l-a înlocuit cu succes pe David Seaman.

A adunat 33 de selecții pentru naționala Austriei și a făcut parte din lotul prezent la Euro 2008.

„Alexander Manninger a fost un ambasador remarcabil al fotbalului austriac, atât pe teren, cât și în afara lui”, a declarat Peter Schöttel, directorul sportiv al Federației Austriece de Fotbal. „Profesionalismul, calmul și fiabilitatea lui l-au transformat într-o piesă de bază pentru echipele sale și pentru națională. Realizările sale vor rămâne de neuitat.”

Reacții emoționante din lumea fotbalului

David Seaman, fostul portar al Angliei și colegul său de la Arsenal, a transmis un mesaj profund emoționant.

„Este devastator. Este cu adevărat greu de înțeles”, a spus Seaman. „A fost un prieten drag și un jucător uriaș pentru Arsenal. A făcut o treabă extraordinară, mai ales având în vedere că avea doar 20 de ani când a apărat în meciuri decisive. Gândurile mele sunt alături de soția și copiii lui.”

Cluburile la care a evoluat au transmis, la rândul lor, mesaje de condoleanțe.

Arsenal a scris: „Toți cei de la Arsenal sunt șocați și profund întristați de trecerea în neființă a lui Alex Manninger. Gândurile noastre sunt alături de familia și cei dragi lui.

Juventus a transmis: „Astăzi este o zi teribil de tristă. Ne-a părăsit nu doar ca un mare sportiv, ci ca un om cu valori rare: modestie, devotament și profesionalism extraordinar.”

Moartea lui Alex Manninger lasă în urmă o carieră impresionantă și o amintire puternică în rândul colegilor, suporterilor și cluburilor pentru care a evoluat. Fostul portar rămâne în memoria fanilor ca un profesionist exemplar, un coechipier respectat și un om de o modestie rară.

Foto – Facebook

