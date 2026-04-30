Fiul actorilor Adi Cărăuleanu și Doina Deleanu a murit la 37 de ani

Comunitatea artistică din România este zguduită de o veste tragică. Andrei, fiul renumiților actori ieșeni Adi Cărăuleanu și Doina Deleanu, a pierdut lupta cu o boală necruțătoare la vârsta de numai 37 de ani, lăsând în urmă o familie sfâșiată de durere și o carieră de arhitect aflată în plină ascensiune.

Moartea prematură a tânărului Andrei a căzut ca un trăsnet asupra colegilor și prietenilor familiei Cărăuleanu. Stabilit în Cluj-Napoca, acesta reușise să își construiască un nume în domeniul arhitecturii, fiind recunoscut pentru rigoare, seriozitate și o discreție care l-a caracterizat întreaga viață. Din nefericire, parcursul său strălucit a fost întrerupt brusc de o suferință care s-a agravat rapid în ultimele luni, în ciuda eforturilor medicale depuse.

O viață dedicată frumosului și o luptă purtată în discreție

Andrei nu a ales scena, precum părinții săi, ci a preferat să modeleze realitatea prin arhitectură. Cei care l-au cunoscut vorbesc despre un tânăr de o eleganță sufletească aparte, care și-a asumat lupta cu boala departe de ochii publicului. Tatăl său, actorul Adi Cărăuleanu, a ales să nu ofere declarații de presă în aceste momente extrem de dificile, singurul semn al suferinței profunde fiind schimbarea imaginii de profil pe rețelele sociale într-un fundal negru, simbol al doliului absolut.

Tragedia este cu atât mai mare cu cât Andrei se afla la o vârstă a deplinei maturități profesionale. Dispariția sa lasă un gol imens nu doar în sufletele părinților, ci și în cel al surorii sale, Ana, ea însăși o artistă apreciată în mediul plastic ieșean.

Mesajul de solidaritate al Teatrului Național din Iași

Instituția în care Doina Deleanu și Adi Cărăuleanu și-au petrecut cea mai mare parte a carierei a reacționat imediat printr-un mesaj de solidaritate. Reprezentanții Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași au ținut să exprime compasiunea întregului colectiv față de pierderea suferită de cei doi mari artiști.

„În aceste momente de nemărginită tristețe, suntem alături de colegii noștri, actorii Doina Deleanu şi Adi Cărăuleanu, care trec printr-o pierdere de neînlocuit. Le oferim toată dragostea, compasiunea și sprijinul de care au nevoie. Condoleante familiei și multă putere pentru a merge mai departe!”, au transmis reprezentanții instituției.

Provocările echilibrului dintre scenă și rolul de părinte

În urmă cu câțiva ani, într-un moment de reflecție asupra vieții de familie, Doina Deleanu povestea despre eforturile colosale pe care ea și soțul său le-au făcut pentru a fi părinți prezenți, în ciuda programului epuizant de repetiții și spectacole. Aceasta rememora cu emoție începuturile lor la Iași și modul în care au prioritizat educația copiilor.

„Nu am hotărât să facem copii. Copiii au venit, Dumnezeu ni i-a adus. Nu a fost ușor să împărțim viața de artist cu viața de familie. La început, chiar am rugat echipa de la teatru să nu fim distribuiți în aceleași spectacole”, declara actrița într-un interviu acordat TVR Iași.

Aceasta a explicat că strategia lor a fost una de sacrificiu personal pentru binele copiilor, menționând că „unul dintre noi trebuia să rămână acasă, fiindcă bunicii erau la Calafat și Bacău. A fost complicat și voiam să le facem bine pe toate”. Astăzi, acele amintiri despre eforturile de a crește copiii frumos capătă o conotație dureroasă, în fața unei realități pe care niciun părinte nu ar trebui să o trăiască.

