Ernie Smith, legendă a reggae‑ului jamaican, a murit la 80 de ani

Muzica jamaicană a pierdut una dintre cele mai calde și distincte voci ale sale. Ernie Smith, artistul care a dominat anii ’70 cu stilul său relaxat și melodii devenite clasice, a murit la vârsta de 80 de ani. Cântărețul s-a stins la Spitalul Universității din Miami, după o perioadă în care starea lui de sănătate s-a deteriorat vizibil.

Ultimele zile ale artistului: „A suferit incidente cardiace”

Potrivit managerului său, Joanna Marie Robinson, Ernie Smith era bolnav de ceva timp. Soția lui, Claudette Bailey Smith, a confirmat pentru Observer Online că artistul a murit la scurt timp după ce a trecut prin mai multe complicații medicale.

„A suferit incidente cardiace”, a declarat aceasta, explicând că Smith fusese internat pe 7 aprilie și operat două zile mai târziu. Deși intervenția chirurgicală a fost un succes, recuperarea nu a decurs așa cum sperau medicii. „A fost puternic sedat și pus pe ventilator”, a mai spus soția artistului.

Citeşte şi: Valentin Sanfira a răbufnit, după ce a fost acuzat că a rănit-o pe Codruța Filip: „Adevărul suprem”

Citeşte şi: Loredana Groza a suferit o nouă pierdere. Unchiul vedetei a murit: „Odată cu el a dispărut o lume”

Citeşte şi: Actrița Joy Harmon, celebră pentru rolul din „Cool Hand Luke”, a murit la 87 de ani

O carieră care a definit o epocă

Într-o perioadă în care scena reggae era dominată de mesajele puternice ale lui Bob Marley, Peter Tosh sau Burning Spear, Ernie Smith a ales un alt drum. Melodiile sale — Pitta Patta, Duppy Gunman, Life is Just For Living — au cucerit publicul prin simplitate, optimism și un stil relaxat, devenind coloana sonoră a unei generații.

Majoritatea hiturilor sale au fost înregistrate la Federal Records, casa de discuri deținută de familia Khouri. Acolo, Smith a fost unul dintre artiștii principali, alături de Pluto Shervington, care a murit în 2024.

După succesul uriaș din anii ’70, Ernie Smith a emigrat în Canada, unde a continuat să compună și să înregistreze. Revenit în Jamaica în anii ’90, artistul a redevenit o prezență constantă pe scena live, fiind apreciat pentru autenticitatea și energia sa.

În 2025, Smith a revenit în atenția publicului cu o nouă versiune a piesei Pitta Patta, înregistrată împreună cu Ed Robinson, melodie care a intrat în topurile reggae din Florida de Sud.

Un artist premiat și respectat

Născut în Kingston și crescut în St Ann, Ernie Smith și-a început cariera la sfârșitul anilor ’60 cu piesele Ride on Sammy și Bend Down. Momentul care i-a schimbat destinul a venit în 1972, când Life is Just For Living a câștigat prestigiosul Yamaha Music Festival din Japonia, confirmându-l ca artist internațional.

Ernie Smith lasă în urmă o carieră de peste cinci decenii, melodii care au rămas în istoria reggae-ului și o familie îndurerată: soția sa, trei fiice, doi fii și un nepot. Muzica lui continuă să fie ascultată și astăzi, dovadă că stilul său cald și optimist a depășit granițe și generații.

