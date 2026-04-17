  MENIU  
Ernie Smith, legendă a reggae‑ului jamaican, a murit la 80 de ani

Ernie Smith, legendă a reggae‑ului jamaican, a murit la 80 de ani

Raluca Vițu
.

Muzica jamaicană a pierdut una dintre cele mai calde și distincte voci ale sale. Ernie Smith, artistul care a dominat anii ’70 cu stilul său relaxat și melodii devenite clasice, a murit la vârsta de 80 de ani. Cântărețul s-a stins la Spitalul Universității din Miami, după o perioadă în care starea lui de sănătate s-a deteriorat vizibil.

Ultimele zile ale artistului: „A suferit incidente cardiace”

Potrivit managerului său, Joanna Marie Robinson, Ernie Smith era bolnav de ceva timp. Soția lui, Claudette Bailey Smith, a confirmat pentru Observer Online că artistul a murit la scurt timp după ce a trecut prin mai multe complicații medicale.

„A suferit incidente cardiace”, a declarat aceasta, explicând că Smith fusese internat pe 7 aprilie și operat două zile mai târziu. Deși intervenția chirurgicală a fost un succes, recuperarea nu a decurs așa cum sperau medicii. „A fost puternic sedat și pus pe ventilator”, a mai spus soția artistului.

Recomandarea zilei

Recomandarea zilei

O carieră care a definit o epocă

Într-o perioadă în care scena reggae era dominată de mesajele puternice ale lui Bob Marley, Peter Tosh sau Burning Spear, Ernie Smith a ales un alt drum. Melodiile sale — Pitta Patta, Duppy Gunman, Life is Just For Living — au cucerit publicul prin simplitate, optimism și un stil relaxat, devenind coloana sonoră a unei generații.

Majoritatea hiturilor sale au fost înregistrate la Federal Records, casa de discuri deținută de familia Khouri. Acolo, Smith a fost unul dintre artiștii principali, alături de Pluto Shervington, care a murit în 2024.

După succesul uriaș din anii ’70, Ernie Smith a emigrat în Canada, unde a continuat să compună și să înregistreze. Revenit în Jamaica în anii ’90, artistul a redevenit o prezență constantă pe scena live, fiind apreciat pentru autenticitatea și energia sa.

În 2025, Smith a revenit în atenția publicului cu o nouă versiune a piesei Pitta Patta, înregistrată împreună cu Ed Robinson, melodie care a intrat în topurile reggae din Florida de Sud.

Un artist premiat și respectat

Născut în Kingston și crescut în St Ann, Ernie Smith și-a început cariera la sfârșitul anilor ’60 cu piesele Ride on Sammy și Bend Down. Momentul care i-a schimbat destinul a venit în 1972, când Life is Just For Living a câștigat prestigiosul Yamaha Music Festival din Japonia, confirmându-l ca artist internațional.

Ernie Smith lasă în urmă o carieră de peste cinci decenii, melodii care au rămas în istoria reggae-ului și o familie îndurerată: soția sa, trei fiice, doi fii și un nepot. Muzica lui continuă să fie ascultată și astăzi, dovadă că stilul său cald și optimist a depășit granițe și generații.

Foto – captură Youtube

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
O ferma trasnita- Ediția nr. 64 (Disney. Ediția de platină) O ferma trasnita- Ediția nr. 64 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Masini :Atentie la Bucsa - Ediția nr. 63 (Disney. Ediția de platină) Masini :Atentie la Bucsa - Ediția nr. 63 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Lilo si Stitch - Ediția nr. 62 (Disney. Ediția de platină) Lilo si Stitch - Ediția nr. 62 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Robin Hood - Ediția nr. 61 (Disney. Ediția de platină) Robin Hood - Ediția nr. 61 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Catelul norocos- Ediția nr. 60(Disney. Ediția de platină) Catelul norocos- Ediția nr. 60(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Dacia 1100 - ediția nr. 150 (Mașini de Colecție) Dacia 1100 - ediția nr. 150 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Mitsubishi Lancer Evolution X - ediția nr. 149 (Mașini de Colecție) Mitsubishi Lancer Evolution X - ediția nr. 149 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Fanatik
GSP.ro
Click.ro
TV Mania
Redactia.ro
Citește și...
Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Proiecte speciale
Libertatea.ro
Avantaje
Elle
DailyBusiness.ro
A1.ro
Observator News
Libertatea pentru Femei
Viva.ro
Redactia.ro
Retete
Baby
Diva Hair
Doctorul Zilei
TV Mania
Newscaffe.ro
CSID.ro
Libertatea
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton