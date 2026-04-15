Dolly Martinez de la emisiunea „Viața la 300 de kilograme” a murit la 30 de ani: „Avea cea mai strălucitoare personalitate”. Cauza decesului

Adelina Duinea
.  Actualizat 15.04.2026, 13:52

Dolly Martinez, cunoscută datorită apariției în emisiunea „Viața la 300 de kilograme”, a murit la doar 30 de ani, a anunțat sora ei, Lindsey Cooper, pe 11 aprilie.

Dolly Martinez a murit la 30 de ani

Dolores „Dolly” Martinez, una dintre cele mai îndrăgite vedete ale emisiunii „My 600-Lb. Life” („Viața la 300 de kilograme”), s-a stins din viață la doar 30 de ani. După o luptă îndelungată cu problemele de sănătate, Dolly a decedat pe 8 aprilie 2026. Dolly era internată la Spitalul Fort Worth din Texas, din cauza insuficienței cardiace congestive, potrivit Protv.ro.

Aflată în centrul atenției pentru povestea sa curajoasă, Dolly a fost spitalizată pe 29 martie, când a fost diagnosticată cu lichid la inimă și plămâni. Medicii au luat decizia de a o plasa într-o comă indusă medical și de a o conecta la un ventilator, dar, din păcate, starea ei s-a agravat, iar tânăra nu și-a mai revenit.

„Avea cea mai strălucitoare personalitate”

Vestea tragică a fost confirmată de sora ei, Lindsey Cooper, care a scris pe Facebook un mesaj emoționant: „Cu inima grea împărtășesc trecerea în neființă a frumoasei mele surori, Dolly. Dolly avea cea mai strălucitoare personalitate, putea lumina orice cameră cu râsul, bunătatea și spiritul ei iubitor. Avea un mod de a-i face pe toți să se simtă speciali, iar căldura ei va rămâne cu noi pentru totdeauna”.

Dolly Martinez a devenit cunoscută publicului larg în 2021, când a apărut în sezonul 10 al emisiunii „Viața la 300 de kilograme” de pe TLC. Atunci, ea a împărtășit deschis provocările sale legate de dependența de mâncare și de sănătatea mintală, dezvăluind cum acestea îi complicau viața. „Singurul lucru suficient de puternic pentru a mă distrage de la gândurile mai întunecate este mâncarea. Mâncarea este drogul meu preferat care îmi alungă durerea… Mâncarea este mai mult decât o plăcere. Este motivul meu de a exista”, a mărturisit Dolly în timpul emisiunii.

„Deși inimile noastre sunt frânte, găsesc alinare știind că acum s-a reunit cu tatăl nostru în Rai”

În timpul filmărilor pentru „Viața la 300 de kilograme”, Dolly s-a mutat din Fort Worth în Houston pentru a fi mai aproape de renumitul chirurg bariatric Dr. Nowzaradan. Deși a reușit să slăbească aproximativ 20 de kilograme, nu a primit aprobarea necesară pentru operația de reducere a greutății în perioada filmărilor.

Familia și prietenii îndurerați spun despre Dolly că era o persoană plină de viață, a cărei bunătate și energie pozitivă nu vor fi uitate niciodată. „Deși inimile noastre sunt frânte, găsesc alinare știind că acum s-a reunit cu tatăl nostru în Rai. Îmi pot doar imagina bucuria acelei reuniuni”, a mai scris sora ei.

Pe 12 aprilie, Lindsey Cooper a revenit cu un alt mesaj emoționant, adresându-se celor care au cunoscut-o pe Dolly prin intermediul televiziunii sau rețelelor sociale. „Știu că mulți oameni o cunoșteau dintr-o emisiune sau de pe TikTok, și asta e în regulă, dar vă rog să nu uitați, este mult mai mult decât ceea ce s-a văzut online sau la televizor. A fost sora mea în primul rând. Merită pace și merită bunătate”, a scris aceasta.

