Debby Ryan a născut primul copil, o fetiță. Actrița din serialul Disney „Jesse” (2011-2015) a făcut anunțul printr-o postare pe rețelele sociale.

Debby Ryan a născut primul copil, o fetiță

Debby Ryan și soțul ei, Josh Dun, au devenit părinții unei fetițe, Felix Winter Dun. Protagonista serialului Netflix „Insatiable” (2018-2019) a făcut anunțul printr-o postare în mediul online.

„Am stat sub luna plină și am rememorat viața noastră în doi și i-am spus fetiței care tocmai ni s-a alăturat că suntem pregătiți să devenim o familie de trei”, a scris Debby Ryan pe Instagram, pe 13 decembrie. „Felix s-a născut cu luminile de Crăciun aprinse și cu zăpadă dincolo de fereastra dormitorului nostru, chiar în mâinile tatălui ei”, a completat.

Actrița în vârstă de 32 de ani și bateristul trupei Twenty One Pilots au ales o naștere acasă, în apă.

„Joshua a fost un coechipier incredibil. Cumva, nu a fost tras în cadă și înecat și are foarte mare grijă de fetele lui”, a glumit actrița. „Am fost încurajată de o echipă incredibilă și de puterea și înțelepciunea unor femei care m-au sprijinit în această călătorie de aproape și de departe”, a continuat.

„Cea mai mare onoare pentru mine”

Debby Ryan este topită după fetița ei, cu care a împărtășit mai multe imagini adorabile pe rețelele sociale.

„Părul ei este din mătase, respirația ei miroase a înghețată de vanilie, fiecare scâncet este muzică și de fiecare dată când mă uit în altă parte și o privesc înapoi, parcă devine și mai mică”, a mai scris Debby. „Știu că în curând mă voi uita în altă parte și ea va fi din ce în ce mai mare, așa că, deocamdată, aș vrea să-mi petrec zilele sub aceste 3 kilograme și jumătate ale lui Felix Winter Dun”, se continuă mesajul.

Debby a continuat: „Am fost o mulțime de lucruri, dar casă pentru ea, o lumină în calea ei și un portal pentru a-i aduce sufletul pe lume – acestea reprezintă cea mai mare onoare pentru mine”.

Actrița și muzicianul au anunțat sarcina în luna septembrie.

