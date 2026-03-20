Chuck Norris, de urgență la spital la 86 de ani. Care este starea actorului în prezent

Chuck Norris, legende de filme de acțiune, a fost dus de urgență la spital în Hawaii, la 86 de ani. Starea sa este stabilă, iar actorul rămâne optimist.

Chuck Norris, de urgență la spital

La 86 de ani, Chuck Norris se confruntă cu o situație neașteptată. Celebrul actor a fost transportat de urgență la un spital din Hawaii, după ce s-a confruntat cu o problemă medicală apărută brusc, în timpul unui antrenament fizic.

Deși diagnosticul exact nu a fost încă făcut public, surse apropiate actorului au declarat că starea lui este stabilă. Mai mult, se pare că Norris, cunoscut pentru spiritul său optimist, a glumit recent cu cei apropiați, semn că se află într-o dispoziție bună.

Evenimentul survine la scurt timp după aniversarea zilei sale de naștere. Pe 10 martie 2026, Norris a împlinit 86 de ani, ocazie cu care a împărtășit un videoclip pe rețelele sociale. În imagini, starul apărea antrenându-se, trimițând un mesaj de recunoștință pentru sănătatea sa și sprijinul fanilor care îl susțin neîncetat.

Citește și: Prima declarație a lui Cemre Baysel, actrița din serialul Leyla, difuzat la PRO TV, după ce a suferit o operație

Actorul doar ce a împlinit 86 de ani

Cunoscut pentru rolurile emblematice din filmele de acțiune și din serialul „Walker, Texas Ranger”, Chuck Norris și-a câștigat renumele de „erou” nu doar pe ecrane, ci și în viața reală.

Momentul de cotitură al carierei sale a fost alături de Bruce Lee, în clasicul film „The Way of the Dragon”, unde și-a demonstrat măiestria în arte marțiale.

Deocamdată, fanii așteaptă cu sufletul la gură vești despre starea actorului. Cert este că, în pofida oricăror dificultăți, Chuck Norris rămâne un simbol al rezilienței și curajului, trăsături ce l-au consacrat în inimile milioanelor de oameni din întreaga lume.

Foto: Instagram

