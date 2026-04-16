Ce face și cum arată Abigail Breslin, Olive din „Little Miss Sunshine”, la 30 de ani. Abuz sexual, tulburări alimentare, traume: dramele care i-au marcat tinerețea

Raluca Vițu
Actualizat 16.04.2026, 13:33

Abigail Breslin (30 de ani) a devenit celebră la doar zece ani, după rolul memorabil din „Little Miss Sunshine”, filmul care a transformat-o într-un nume cunoscut în întreaga lume. Deși cariera ei a continuat să crească, realitatea din spatele succesului a fost marcată de traume, tulburări alimentare, anxietate și pierderi personale.

Astăzi, actrița vorbește deschis despre lupta ei cu sănătatea mintală și despre drumul anevoios spre vindecare.

De la copil-minune la actriță consacrată

În 2006, Abigail Breslin cucerea publicul în rolul Olive Hoover, fetița care își convinge familia să traverseze America pentru a participa la un concurs de frumusețe. Filmul a devenit un fenomen cultural, iar Abigail a fost nominalizată la Oscar.

De atunci, actrița a continuat să joace în producții de succes precum Zombieland, August: Osage County și Scream Queens, consolidându-și reputația în industria filmului.

Totuși, în spatele imaginii de copil talentat se ascundea o realitate mult mai dură.

Impactul ascuns al celebrității timpurii: „Am avut un moment de nesiguranță profundă”

Deși nu a dat niciodată vina pe film pentru problemele ei, Abigail a recunoscut că anumite scene din Little Miss Sunshine au făcut-o să se simtă nesigură în viața reală. În 2024, în podcastul Vulnerable with Christy Carlson Romano, ea a mărturisit:

„Purtam ceva ca să-mi mărească burta.”

Actrița a povestit că, în timpul filmărilor, s-a comparat cu celelalte fete din concursul fictiv:

„Am avut cu siguranță un moment de nesiguranță profundă când am văzut toate celelalte fete din concurs și m-am întrebat: Eu sunt cea urâtă?”

La doar 15 ani, Abigail a fost diagnosticată cu anorexie și bulimie.

Lupta cu anxietatea și tulburările alimentare: „Fiecare zi în care nu am un atac de panică este o victorie”

În 2020, de Ziua Mondială a Sănătății Mintale, actrița a dezvăluit că fusese diagnosticată cu anxietate încă de la 13 ani.

„O vreme m-am simțit rușinată de aceste etichete și de stigmatul atașat lor. Acum le văd ca parte din cine sunt… Fiecare zi în care nu am un atac de panică este o victorie.”

În 2024, ea a reacționat la vestea că Alabama Barker, în vârstă de 18 ani, folosea medicamente pentru slăbit din cauza comentariilor online. Abigail a scris pe Instagram:

„Asta mă întristează enorm… faptul că ea a început să le ia din cauza comentariilor online este absolut devastator. Vă rog, fiți mai buni. Nu aveți idee cât de traumatizante pot fi astfel de comentarii.”

Abuz, tăcere și PTSD: „Nu voiam să mă văd ca o victimă!”

Una dintre cele mai dureroase mărturisiri ale actriței a fost legată de agresiunea sexuală suferită în adolescență. Abigail a dezvăluit că agresorul era un fost iubit și că nu a raportat incidentul din teamă și rușine.

„Nu am raportat din multe motive. În primul rând, eram în stare de șoc și negare totală. Nu voiam să mă văd ca o ‘victimă’, așa că am suprimat totul și am pretins că nu s-a întâmplat.”

Ea a explicat și frica de a nu fi crezută:

„Eram într-o relație cu agresorul meu și mă temeam că nu voi fi crezută… mă temeam că, dacă cazul nu ar fi dus nicăieri, el ar fi aflat și m-ar fi rănit și mai mult.”

Abigail a fost diagnosticată cu tulburare de stres post‑traumatic:

„Încă am flashback-uri, încă am coșmaruri, încă tresar când cineva mă atinge pe neașteptate.”

Vocea ei împotriva body shaming-ului

În 2016, actrița a criticat dur Gold’s Gym pentru o reclamă considerată ofensatoare, care prezenta o pară și mesajul: „Aceasta nu este o formă potrivită pentru o fată.”

„Sunt sincer dezgustată de asta… lucruri ca acesta sunt motivul pentru care fetițele de 9 ani dezvoltă tulburări alimentare.”

Ea a subliniat ipocrizia mesajului:

„Mă întreb dacă pentru Gold’s Gym e în regulă ca bărbații să aibă corp în formă de pară?”

Tragedia care i-a schimbat viața: moartea tatălui ei

În februarie 2021, Abigail a anunțat că tatăl ei, Michael, a murit de COVID-19, la 78 de ani. Mesajul ei a fost sfâșietor:

„Wow. E greu să scriu asta… Sunt în șoc și devastată. Tata era un om amuzant, energic, tenace, rebel, inteligent, dulce, incredibil… Și noi îl iubeam. Și îl vom iubi mereu.”

Un nou început: viața de acum

Astăzi, Abigail Breslin este căsătorită cu Ira Kunyansky și continuă să lucreze în industria filmului. În 2024, distribuția Little Miss Sunshine s-a reunit la 20 de ani de la lansare, marcând un moment emoționant pentru actriță.

Deși drumul ei a fost presărat cu traume, pierderi și provocări, Abigail a devenit o voce puternică pentru sănătatea mintală, supraviețuitori ai abuzului și tineri care se confruntă cu presiunea standardelor de frumusețe.

