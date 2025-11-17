Todd Snider, unul dintre artiștii care au influențat profund genurile alt-country și americana, a murit la 59 de ani.

Care a fost cauza decesului

Vestea tristă a fost confirmată de casa sa de discuri, Aimless Records, într-o postare pe Facebook, după ce familia anunțase că muzicianul fusese internat din cauza unei „pneumonii atipice nediagnosticate”.

„Era cel care avea întotdeauna cuvintele potrivite, care știa să reducă totul la esență prin versuri și cântec, oferind cele mai devastatoare, amuzante și memorabile formule de exprimare”, au transmis reprezentanții Aimless Records.

Familia lui Snider a explicat că artistul a început să aibă dificultăți de respirație și a fost internat la un spital din Hendersonville, Tennessee, fiind ulterior transferat pentru tratamente suplimentare, pe măsură ce situația s-a complicat.

Todd Snider, una dintre figurile centrale ale scenei alt-country și rock alternativ

Originar din Oregon, Snider și-a început cariera muzicală în Texas, în anii ’80, sub îndrumarea lui Jerry Jeff Walker. Ajuns la Nashville, a devenit una dintre figurile centrale ale scenei alt-country și rock alternativ. Albumul său din 2004, East Nashville Skyline, a atras atenția asupra spiritului alternativ al cartierului East Nashville și i-a consolidat statutul de artist influent. În 2008, Snider și-a fondat propria casă de discuri, Aimless Records.

Pe lângă cariera solo, interpretul hitului Beer Run a fost solistul trupei Hard Working Americans, formată în 2013. De-a lungul anilor, a continuat să compună și să susțină concerte, chiar dacă s-a confruntat cu probleme legate de consumul de substanțe.

În 2025, Snider a lansat albumul High, Lonesome and Then Some și plănuia un turneu, însă l-a anulat cu mai puțin de două săptămâni înainte, după ce ar fi suferit „răni grave în urma unui atac violent”. Ulterior, artistul a fost arestat după ce a devenit agresiv cu polițiștii, imediat după externarea dintr-un spital din Salt Lake City, Utah.

