Cântăreța Natalie Stovall este însărcinată pentru prima oară

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Natalie Stovall, cunoscută publicului pentru activitatea sa în trupa Runaway June și pentru colaborările de scenă cu celebrul Keith Urban, a făcut un anunț extrem de personal care a emoționat întreaga industrie muzicală.

Artista și soțul ei, James Bavendam, se pregătesc să devină părinți pentru prima dată, marcând astfel finalul unei lungi perioade de așteptare, marcată de incertitudine și provocări medicale.

O surpriză venită după ani de încercări

Vestea a fost confirmată oficial miercuri, 29 aprilie, când interpreta a dezvăluit că urmează să nască în luna august a acestui an. Pentru cuplul format din Stovall și Bavendam, acest moment reprezintă împlinirea unui vis pe care l-au urmărit aproape două decenii. Artista a mărturisit că procesul a fost unul solicitant din punct de vedere emoțional, dar rezultatul a apărut exact când se așteptau mai puțin.

„James și cu mine suntem atât de entuziasmați! Încercăm de ani de zile să întemeiem această familie și apoi, aparent de nicăieri, totul se întâmplă.

Nu am putea fi mai fericiți și abia așteptăm să cunoaștem această mică persoană care nu se mai oprește din lovit și din poftit la ciocolată!”, a declarat entuziasmată Natalie Stovall într-un comunicat oficial.

Lupta cu infertilitatea și victoria împotriva pronosticurilor medicale

Dincolo de imaginea strălucitoare de pe scenă, drumul către maternitate al artistei a fost presărat cu obstacole majore. Prin intermediul unei postări emoționante pe Instagram, Stovall a ales să fie vulnerabilă în fața fanilor săi, explicând că această sarcină este cu atât mai specială cu cât șansele de reușită păreau minime în ochii specialiștilor.

„Nici nu pot începe să descriu entuziasmul nostru. Suntem căsătoriți de aproape 18 ani și ne-am dorit să începem o familie de foarte mult timp. Ani de încercări, 3 runde eșuate de FIV, mulți medici care spuneau că ‘probabil nu se va întâmpla’ și apoi BUM! Am aflat că sunt însărcinată. Abia aștept să cunosc acest mic om la sfârșitul verii!!”, a scris artista pe rețelele sociale.

Planuri de viitor între scenă și noul rol de mamă

În ciuda faptului că se află în ultimul trimestru de sarcină, Natalie Stovall nu intenționează să ia o pauză prea curând de la activitățile care au consacrat-o. Ea a confirmat că va rămâne activă în industria muzicală și în televiziune până în pragul nașterii, îmbinând rolul de gazdă la Grand Ole Opry cu cel de viitoare mamă, păstrând totodată misterul asupra sexului bebelușului.

„Până atunci — mama va fi pe scenă cu burtica la vedere și va prezenta la Opry”, a adăugat ea cu entuziasm. Decizia de a nu afla dacă vor avea un băiat sau o fată până în momentul nașterii adaugă o notă suplimentară de magie acestei perioade de așteptare.

O poveste de dragoste de peste două decenii

Această veste vine la scurt timp după ce artista a celebrat un alt moment important în viața personală. În luna iunie a anului trecut, Stovall și-a declarat din nou dragostea față de partenerul ei de viață, James Bavendam, printr-o fotografie tip Polaroid și un mesaj plin de afecțiune: „17 ani de căsnicie. 22 împreună. Și încă sunt obsedată de tine. Te iubesc cel mai mult. La mulți ani, @jbavendam.” Astăzi, după mai bine de două decenii petrecute împreună, cei doi se pregătesc pentru cel mai important capitol al vieții lor.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News