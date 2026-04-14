Băieții lui Michael Jackson, Bigi și Prince Jackson, eleganți la premiera filmului biografic „Michael”, din Berlin

Bigi și Prince Jackson, băieții regretatului Michael Jackson, au bifat o apariție rară împreună la premiera filmului biografic „Michael”, pe 10 aprilie, la Berlin. Cei doi frați i-au adus un omagiu tatălui lor prin detalii vestimentare inspirate din stilul său iconic.

Băieții lui Michael Jackson, Bigi și Prince Jackson, eleganți la premiera filmului „Michael”

Bigi „Blanket” Jackson, fiul cel mic al legendarului Michael Jackson, a surprins publicul cu o apariție rară la premiera mondială a filmului biografic „Michael”, din 10 aprilie, la Berlin. Evenimentul a fost o adevărată reuniune de familie, cu fratele său, Prince Jackson, și vărul său, Jaafar Jackson, prezenți pentru a onora moștenirea Regelui Muzicii Pop, relatează Libertatea. Cei trei anterior menționați nu au fost singurii membri ai familiei Jackson prezenți la eveniment.

Într-un gest emoționant, Bigi și Prince au purtat banderole inspirate din stilul iconic al tatălui lor. Spre deosebire de cele ale artistului, destinate susținerii copiilor nevoiași, accesoriile fiilor săi au fost personalizate cu o imagine simbolică a uneia dintre mișcările de dans celebre ale lui Jackson.

Prezența lui Bigi a fost cu atât mai specială cu cât, de-a lungul anilor, acesta a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor. Potrivit Libertatea, ultima sa apariție publică a avut loc în martie 2024, la Londra, cu ocazia avanpremierei spectacolului „MJ: The Musical”, alături de fratele său, Prince, și de sora lor, Paris Jackson.

Fiica Regelui Muzicii Pop, marea absentă de la eveniment

De data aceasta, Paris Jackson a lipsit de la eveniment. Cu toate acestea, energia familiei a fost completată de Jaafar Jackson, care joacă rolul principal în film. „Nu am visat niciodată să devin actor sau să-l interpretez pe el, dar am simțit că este o chemare. A trebuit să demonstrez că pot deveni Michael”, a dezvăluit Jaafar, evidențiind provocările unui rol atât de complex.

Produs de Lionsgate, „Michael” promite o incursiune profundă în viața personală și cariera legendarului artist, marcând momentele care l-au transformat într-un simbol global. Filmul, una dintre cele mai așteptate producții ale anului, va ajunge pe marile ecrane pe 24 aprilie, oferind fanilor o ocazie unică de a retrăi magia Regelui Pop.

Foto: Profimediaimages.ro

