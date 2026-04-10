Afrika Bambaataa, supranumit „nașul hip-hop-ului”, a murit la 68 de ani: „A adormit liniștit și nu s-a mai trezit”

Afrika Bambaataa a murit la 68 de ani

Afrika Bambaataa, pionierul muzicii hip-hop și o figură definitorie a culturii urbane din Bronx, a încetat din viață, conform unui anunț al Universal Zulu Nation, citat de Stirileprotv.ro. Mickey Bentson, prieten apropiat și membru al grupului, a dezvăluit pe Facebook că DJ-ul „a adormit liniștit și nu s-a mai trezit”.

Decesul său lasă în urmă o moștenire complexă. Supranumit „nașul hip-hop-ului”, Bambaataa a redefinit muzica și cultura în anii 1970 și 1980 prin organizarea unor petreceri de cartier care au devenit nucleul unei mișcări globale.

„Datorită rolului său de lider în transformarea cartierului Bronx dintr-un câmp de luptă într-un loc de distracție, majoritatea oamenilor îl consideră pe DJ Afrika Bambaataa arhitectul hip-hop-ului”, a spus Michael Holman, un influent promotor al scenei artistice din acea perioadă.

Citește și: David Hasselhoff, de nerecunoscut la 73 de ani. Legendarul star din „Baywatch” nu se mai poate deplasa fără ajutor

Este considerat unul dintre fondatorii mișcării hip-hop

Bambaataa a crescut în Bronx River Houses, un complex modest de locuințe sociale, unde a fost expus la realitățile dure ale vieții de cartier. Într-un interviu pentru Red Bull Music Academy în 2017, el a menționat că rădăcinile sale caraibiene și o călătorie în Africa – câștigată la un concurs de eseuri – i-au schimbat viziunea asupra lumii. Aceste experiențe l-au inspirat să fondeze Universal Zulu Nation, un grup care a promovat unitatea, pacea și valorizarea culturii hip-hop.

De-a lungul carierei sale, Bambaataa a fost unul dintre cei trei DJ din Bronx – alături de DJ Kool Herc și Grandmaster Flash – considerați fondatorii mișcării hip-hop. Talentul său de a găsi și prelungi break-urile muzicale a fost revoluționar, oferind ritmul perfect pentru dansul acrobatic.

Totuși, moștenirea sa a fost umbrită de acuzații grave. În 2025, un proces civil a confirmat acuzațiile de abuz sexual asupra minorilor și trafic de persoane, aduse împotriva lui Bambaataa de un reclamant anonim.

Foto: Profimediaimages.ro

