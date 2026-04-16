Actrița Joy Harmon, celebră pentru rolul din „Cool Hand Luke”, a murit la 87 de ani

Joy Harmon, actrița care a rămas în memoria cinefililor pentru scena devenită memorabilă din filmul Cool Hand Luke, a murit la vârsta de 87 de ani. Familia a confirmat că artista s-a stins marți, în locuința ei din Los Angeles. Cu o carieră ce a traversat televiziunea, filmul și Broadway-ul, Harmon a fost una dintre prezențele luminoase ale Hollywood-ului anilor ’60, apreciată pentru naturalețea și farmecul ei.

O scenă care a făcut istorie: „Nu încercam să fiu sexy”

Deși a avut numeroase roluri, Joy Harmon a rămas cunoscută în special pentru apariția ei din „Cool Hand Luke” (1967), unde interpretează tânăra care spală o mașină sub privirile deținuților. Scena, filmată sub soarele arzător, a devenit una dintre cele mai comentate momente din cinematografia americană.

Într-un interviu acordat autorului Tom Lisanti, actrița mărturisea că nu a realizat impactul pe care îl va avea scena:

„Stuart era foarte specific și știa exact ce voia. Eu doar credeam că spăl mașina. Am fost mereu naivă și inocentă. Jucam și nu încercam să fiu sexy.”

Harmon recunoștea că abia după premiera filmului a înțeles reacțiile publicului:

„Nu mi-am imaginat niciodată că rolul acesta va deveni memorabil. După ce am văzut scena la premieră, am fost puțin jenată.”

Paul Newman, impresionat de ochii ei

La audiția pentru Cool Hand Luke, Joy Harmon a făcut o impresie puternică asupra lui Paul Newman. Actrița povestea cu emoție momentul întâlnirii:

„Îmi amintesc că Paul Newman mi-a spus: ‘Doamne, ai cei mai albaștri ochi!’ Au vorbit cu mine și atât. Era un rol mic, fără replici, dar voiam să lucrez cu Newman, așa că am acceptat.”

O carieră diversă: de la Broadway la seriale TV de succes

Născută în New York, Joy Patricia Harmon a fost model în copilărie și finalistă la Miss Connecticut, înainte de a ajunge pe Broadway în comedia Make a Million (1958–1959). A apărut în numeroase producții TV populare, precum The Beverly Hillbillies, Gidget, Batman, Bewitched, That Girl și The Monkees.

Pe marele ecran, a jucat în filme precum Under the Yum Yum Tree (1963), Roustabout (1964), The Loved One (1965) și Village of the Giants (1965), unde interpreta o femeie uriașă de 9 metri.

După retragerea din actorie, Joy Harmon a lucrat la studiourile Disney și, în 2003, a deschis o cofetărie în Burbank, Aunt Joy’s Cakes. Chiar și la vârsta înaintată, continua să fie iubită de fani.

„Primesc scrisori de la fani acasă și la cofetărie în fiecare săptămână și încă trimit poze înapoi”, declara ea pentru Entertainment Weekly în 2017.

Familia și moștenirea lăsată în urmă

Joy Harmon lasă în urmă trei copii — Jamie, Julie și Jason — și nouă nepoți. A fost căsătorită cu producătorul și editorul de film Jeff Gourson, nominalizat la Emmy, din 1968 până la divorțul lor în 2001.

O pagină GoFundMe a fost creată pentru a acoperi costurile medicale ale actriței, semn că, până în ultimele clipe, comunitatea artistică și fanii au rămas alături de ea.

Foto – Facebook / captură Youtube

