Claire Nielson, actrița scoțiană care a luminat ecranele britanice cu eleganța și umorul său inconfundabil, s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani. Cunoscută publicului larg pentru rolul memorabil din legendarul serial „Fawlty Towers”, Nielson a fost o prezență constantă în casele telespectatorilor timp de decenii, pendulând cu o ușurință rară între drama clasică și comedia de situație.

Decesul său marchează dispariția unei artiste complete care a ales întotdeauna bucuria de a face publicul să râdă în detrimentul prestigiului rigid al rolurilor dramatice.

Un moment de aur în istoria televiziunii britanice

Cariera lui Claire Nielson a atins un punct de referință prin interpretarea personajului Mrs. Hamilton în episodul „Waldorf Salad”. Alături de John Cleese, ea a creat unul dintre cele mai savurate momente din „Fawlty Towers”, jucând rolul oaspetelui sofisticat prins în mijlocul haosului generat de Basil Fawlty. Episodul a devenit atât de popular încât a rămas întipărit în memoria colectivă drept o mostră de perfecțiune comică. Nielson a reușit să ofere personajului său o demnitate amuzantă, fiind partenerul ideal de scenă pentru crizele de nervi ale celebrului manager de hotel.

Alegerea asumată pentru comedie și avertismentele agenților

Într-o industrie care tindea să catalogheze actorii foarte rapid, decizia lui Claire de a se dedica genului comic a fost văzută ca un risc major pentru cariera sa. Actrița a dezvăluit ulterior că reprezentanții săi nu au fost deloc încântați de direcția pe care o alesese, temându-se că imaginea ei de femeie distinsă va fi irosită în producții de divertisment. „Pe atunci, femeile tinere și drăguțe care făceau divertisment ușor nu mai primeau oferte pentru roluri dramatice”, mărturisea Nielson cu sinceritate despre acea perioadă. Cu toate acestea, ea a rămas neclintită în decizia sa: „Mie mi-a plăcut întotdeauna comedia mai mult, așa că nu mi-a păsat de consecințe.”

De la colaborările cu „The Two Ronnies” la viața din spatele scenei

Versatilitatea ei a făcut-o să fie una dintre colaboratoarele preferate ale marilor nume din divertismentul britanic, apărând frecvent în scheciurile emisiunii „The Two Ronnies” sau în „The Dick Emery Show”. Totodată, rădăcinile sale din Glasgow au rămas o parte esențială a identității sale artistice, aducând un plus de autenticitate unor producții precum „Taggart” sau „Monarch of the Glen”.

În viața privată, Claire era cunoscută pentru spiritul său boem și pentru prieteniile de lungă durată cu mari personalități, printre care și celebrul Sean Connery, căruia îi gătea cu plăcere mâncăruri tradiționale scoțiene în anii lor de început la Londra.

O moștenire lăsată noilor generații de actori

După retragerea din lumina reflectoarelor, Claire Nielson nu a abandonat arta, ci și-a dedicat timpul picturii, scrisului și mentoratului. Prin co-fondarea Drama Pool în Stratford-upon-Avon, ea a ghidat pașii multor tineri către actorie, împărtășind din experiența sa vastă acumulată pe scenele de teatru și în platourile de filmare.

Cei care au cunoscut-o își vor aminti mereu de ea ca de o femeie care, deși a „luat microbul actoriei” după ce a văzut o reprezentație a Lacului Lebedelor în copilărie, a ales să își folosească talentul pentru a aduce zâmbete pe fețele oamenilor, lăsând în urmă o carieră definită de autenticitate și curaj profesional.

Foto – capturi Youtube

