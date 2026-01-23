Actrița Adela Gleijer, o legendă a teatrului, filmului și televiziunii, a murit la 92 de ani

Buenos Aires și-a luat rămas-bun de la Adela Gleijer, o figură marcantă a teatrului, filmului și televiziunii, care a murit la vârsta de 92 de ani. Cauza decesului este încă în curs de investigare.

O dispariție care îndoliază lumea artistică din Argentina

Lumea artistică deplânge pierderea lui Gleijer, o personalitate iconică a cărei carieră a lăsat o amprentă profundă.

Vestea, confirmată de Asociația Argentiniană a Actorilor și Actrițelor, a stârnit numeroase mesaje de afecțiune pentru familia ei, în special pentru fiica sa, actrița Andrea Tenuta, precum și pentru colegii și prietenii apropiați, notează presa internațională.

Cine a fost Adela Gleijer?

Actrița s-a născut la Montevideo, Uruguay, pe 20 septembrie 1933, și și-a început cariera artistică în orașul natal. Ulterior s-a mutat în Argentina, unde și-a consolidat cea mai mare parte a activității profesionale. A fost și soția regretatului actor Juan Manuel Tenuta, alături de care a împărțit atât viața, cât și scena.

În 2006, a primit Premiul Podestá pentru Întreaga Activitate, acordat de Asociația Argentiniană a Actorilor și Actrițelor împreună cu Senatul Național, în semn de recunoaștere pentru contribuția sa culturală și longevitatea în profesie.

Gleijer și-a făcut debutul pe scenă în 1956, în piesa Atacantul Central a Murit în Zori, la Teatro El Galpón din Montevideo. Acolo l-a cunoscut pe Tenuta și a participat la producții precum Cercul de Creta Caucazian și Regele Lear.

Contribuții importante în cinematografie

După stabilirea în Buenos Aires, a jucat într-o listă impresionantă de spectacole, printre care: Om și Superman, Recele și Cald, Griul Absenței, Lupini, Prizonierul de la Etajul Doi, Trei Femei Bune, Grecul, Vacanțieri, Cât Costă Fierul?, Bradul lui Tata, Întâlnire la Roma, Sânge Oase Piele Suflet, Învingătorului, Cu Cerneală și Sânge. A făcut parte și din distribuțiile teatrelor San Martín și Cervantes și a participat la cicluri istorice precum Teatru Deschis și Teatru pentru Identitate.

În televiziune, Adela Gleijer a rămas în memoria publicului prin roluri în seriale precum Celeste, Întotdeauna Celeste, Amo y Señor, Ești Viața Mea, Femei ale Nimănui, Familia Mea e un Desen, Copacul Albastru, Adevăr Consecință, Învață-mă să Trăiesc, Prințesa, Bărbatul Vieții Tale, Vulnerabili, Femei Ucigașe, Căutătorii Eterni, Roldanii, Vara lui ’98, Moșa a Spus Tripleți și Săracul Drăcușor.

În cinematografie, a apărut în filme precum Flori Furate în Grădinile din Quilmes, Fidelitate, Președintele, Cerro Bayo, Aproape că N-am Observat, Undeva Nicăieri, Omul din Subsol, Contraatac și Clinică cu Muzică.

