Actorul Song Young-kyu a murit la 55 de ani. Trupul său neînsuflețit a fost găsit într-un autoturism

Song Young-kyu, un nume respectat în industria cinematografică și de televiziune din Coreea de Sud, a fost găsit decedat într-un autoturism parcat într-un complex rezidențial din Yongin, la sud de Seul, luni, 4 august, în jurul orei 8 dimineața.

Song Young-kyu a murit la 55 de ani

Tragedia a fost confirmată de poliție, care a precizat că nu există semne de violență sau un bilet de adio.

Actorul se confrunta cu probleme personale și profesionale după ce, în luna iunie, fusese implicat într-un incident de conducere sub influența alcoolului. Acesta a condus aproximativ 5 km cu o alcoolemie peste limita legală, fapt ce a dus la suspendarea permisului și la retragerea sa din mai multe proiecte, inclusiv serialele The Defects și The Winning Try, precum și din producția teatrală Shakespeare in Love, notează People.

O carieră de peste trei decenii

Song și-a început cariera artistică în 1994, debutând într-un musical pentru copii. A urmat o ascensiune constantă, cu roluri în peste 50 de producții de film, televiziune și teatru. A fost cunoscut pentru versatilitatea sa și capacitatea de a interpreta personaje complexe, de la comedii la thrillere psihologice.

Printre cele mai notabile apariții se numără personajele:

Chief Choi în blockbusterul „Extreme Job” (2019), unul dintre cele mai de succes filme sud-coreene din acel an.

Park Jong-su în „Narco-Saints” (Netflix, 2022)

Choi Chil-gu în „Big Bet” și „Big Bet Season 2” (Disney+, 2022–2023)

Roluri în seriale populare precum „Hot Stove League”, „Partners for Justice”, „Tale of the Nine Tailed”, „Hyena”, „Undercover”, „Penthouse”, „Destined with You” și „The Escape of the Seven: Resurrection”.

În 2025, Song se afla într-unul dintre cele mai aglomerate momente ale carierei sale, cu apariții în seriale precum Love Scout, The Haunted Palace, The Tale of Lady Ok și Oh My Ghost Clients. Colegii săi l-au descris ca fiind un profesionist dedicat, cu o prezență constantă și de încredere în industrie.

Impactul personal și profesional

După incidentul din iunie, Song a fost supus unui val de critici online și presiuni publice. Potrivit apropiaților, actorul se confrunta cu stres intens și dificultăți personale, iar scăderea numărului de proiecte i-a afectat profund starea psihică. Se pare că locuia singur și se lupta cu un sentiment de disperare legat de viitor.

Song Young-kyu lasă în urmă soția sa, care administra o cafenea, și două fiice. Familia sa și întreaga industrie de divertisment din Coreea de Sud deplâng pierderea unui artist talentat, a cărui moștenire va rămâne vie prin rolurile sale memorabile.

