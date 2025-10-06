Remo Girone, actorul italian cunoscut pentru rolul său de mafiot în serialul clasic „La Piovra” și pentru interpretarea lui Enzo Ferrari în filmul „Ford v Ferrari” regizat de James Mangold, a încetat din viață la vârsta de 76 de ani.

Actorul a pierdut lupta cu cancerul la 76 de ani

Potrivit publicației La Repubblica, Girone suferea de cancer vezical și a murit vineri, în locuința sa din Monte Carlo.

Publicul american îl cunoaște și din rolul lui Maso Pescatore, un alt cap mafiot, în drama polițistă de epocă „Live by Night” (2016), scrisă, regizată și interpretată de Ben Affleck. Mai târziu, a jucat rolul unui medic care îl ajută pe personajul lui Denzel Washington, Robert McCall, în Altamonte, Italia, în „The Equalizer 3” (2023).

Girone s-a alăturat serialului realist produs de RAI, „La Piovra” („Caracatița”), în al treilea sezon din cele zece, difuzat în 1987, interpretându-l pe bancherul corupt Gaetano „Tano” Cariddi – un personaj inspirat, se pare, de mafiotul real Michele „Rechinul” Sindona.

Remo Girone, o viață dedicată teatrului și filmului

A fost prezent constant în sezoanele difuzate în 1989, 1990, 1992 și 1995, revenind în 2001, după o pauză impusă de tratamentele oncologice. (Titlul „La Piovra” se traduce prin „Caracatița”, simbolizând tentaculele crimei organizate care se întind în întreaga lume.)

În „Ford v Ferrari”, Girone l-a portretizat pe Enzo Ferrari ca pe un om „dedicat calității, prestigiului și eleganței”, care „domină imperiul său ca un amestec între un senior medieval și un cap mafiot, privind de sus către [Henry Ford II, interpretat de Tracy Letts] precum un prinț către un țăran”, scria Todd McCarthy în recenzia sa pentru The Hollywood Reporter.

Născut în Eritreea, Africa de Est, din părinți italieni, la 1 decembrie 1948, Girone a studiat actoria la Academia Națională de Arte Dramatice „Silvio d’Amico” din Roma. A avut o carieră constantă în teatru și film începând cu mijlocul anilor ’70, în principal în Italia.

În 2021, a fost distins cu premii pentru întreaga carieră la Festivalul Internațional de Film de la Veneția și la Festivalul de Film Flaiano.

Actorul i-a lăsat în urmă pe soția sa, actrița Victoria Zinny, cu care s-a căsătorit în 1982, și pe copiii săi vitregi, Veronica și Karl.

Foto – captură Youtube

