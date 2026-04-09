Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Michael Patrick, actorul irlandez cunoscut pentru apariția sa în Game of Thrones și pentru activitatea sa de scenarist, a murit la 35 de ani, după o luptă de peste doi ani cu boala neuronului motor, o afecțiune neurodegenerativă incurabilă.

Vestea dispariției sale a provocat un val de emoție în rândul colegilor de breaslă și al fanilor, care au urmărit cu admirație atât cariera sa în ascensiune, cât și forța cu care a înfruntat boala.

Ultimele zile din viața actorului

Vestea morții a fost anunțată de soția sa, Naomi Sheehan, într-un mesaj emoționant publicat pe Instagram. Ea a dezvăluit că Patrick a murit în liniște, înconjurat de familie și prieteni, în cadrul Northern Ireland Hospice, unde fusese internat cu zece zile înainte.

„Aseară, Mick a murit, din păcate, la Northern Ireland Hospice. A fost diagnosticat cu boală a neuronului motor pe 1 februarie 2023. A fost internat acum 10 zile și a fost îngrijit de echipa incredibilă de acolo. S-a stins în pace, înconjurat de familie și prieteni. Nu există cuvinte care să descrie cât de frânte ne sunt inimile”, a scris Sheehan.

Boala neuronului motor, potrivit Asociației MND, „atacă rapid nervii care controlează mișcarea, astfel încât mușchii nu mai funcționează”. Afecțiunea duce la slăbirea, rigidizarea și atrofia mușchilor, afectând funcții esențiale precum mersul, vorbitul, alimentația și respirația. Deși simptomele diferă de la o persoană la alta, boala este considerată „scurtătoare de viață”. Familia nu a dezvăluit forma exactă a bolii, însă ALS este cea mai frecventă variantă.

Un om care a inspirat prin forță și spirit

În mesajul său, Naomi Sheehan a vorbit despre impactul profund pe care Michael Patrick l-a avut asupra celor din jur, atât înainte, cât și în timpul bolii.

„S-a spus de mai multe ori că Mick a fost o inspirație pentru oricine a avut privilegiul să îl cunoască, nu doar în ultimii ani, în timpul bolii, ci în fiecare zi a vieții lui. A trăit o viață cât de plină poate trăi un om. Bucurie, spirit din abundență, râs molipsitor. Un titan de bărbat roșcat.”

Ea a încheiat cu un citat preferat al actorului, din scriitorul irlandez Brendan Behan: „Cele mai importante lucruri de făcut în lume sunt să mănânci ceva, să bei ceva și să ai pe cineva care te iubește. Așa că nu complica lucrurile. Mănâncă. Bea. Iubește.”

Cariera unui talent multiplu

Deși cunoscut publicului larg pentru rolul său din Game of Thrones, Michael Patrick a avut o carieră diversă și în plină ascensiune. A jucat în Blue Lights, This Town și în serialul BBC My Left Nut, pe care l-a și co-scris, inspirându-se din propriile experiențe din adolescență. A apărut în șase episoade din Blasts from the Past și în patru episoade din The Spectacular.

Ultimul său rol a fost în filmul TV german Mordlichtern – Tod auf den Färöer Inseln, lansat în 2025.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News