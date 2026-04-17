Actorul emblematic al anilor ’80, de nerecunoscut într‑o apariție rară în Los Angeles. Cum a fost surprins de paparazzi

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Unul dintre cei mai emblematici actori ai anilor ’80 a stârnit uimire în rândul fanilor după ce a fost surprins într-o apariție rară pe străzile din Los Angeles.

Ajuns la 66 de ani, Judd Nelson arată complet diferit față de perioada în care făcea parte din celebrul „Brat Pack”, grupul de tineri actori care a marcat cinematografia americană a deceniului.

O apariție care a luat prin surprindere Hollywoodul

Îmbrăcat într-un palton negru și pantaloni de camuflaj, cu o cască de motocicletă vintage și un rucsac aruncat pe umăr, Nelson a afișat un look greu de recunoscut. Barba lungă și căruntă, alături de părul neîngrijit, au făcut ca mulți să se întrebe dacă este același actor care, odinioară, interpreta personaje elegante și carismatice.

Transformarea este cu atât mai surprinzătoare cu cât Nelson a fost, în tinerețe, unul dintre cei mai populari actori ai generației sale, cunoscut pentru rolurile din The Breakfast Club și St. Elmo’s Fire.

De la rebelul John Bender la actorul discret de astăzi

Cariera lui Judd Nelson a explodat în 1984, odată cu Making the Grade, însă rolul care l-a consacrat definitiv a fost cel al rebelului John Bender din The Breakfast Club. Interpretarea sa a devenit iconică, deși, potrivit zvonurilor, comportamentul său intens de pe platou aproape i-a adus concedierea.

Se spune că Nelson a rămas în personaj chiar și în afara filmărilor, lucru care l-ar fi deranjat pe regizorul John Hughes. Acesta ar fi luat în calcul să-l elimine din distribuție, însă colegii de platou ar fi intervenit în favoarea lui, iar Hughes a decis în cele din urmă să-l păstreze.

Decizia s-a dovedit inspirată: rolul lui Bender a devenit unul memorabil în cinematografia anilor ’80.

Anii ’80 și ’90: succes, versatilitate și roluri memorabile

După The Breakfast Club, Nelson a continuat să fie o prezență constantă în filmele de succes ale deceniului. A interpretat personaje complexe în St. Elmo’s Fire (1985) și Blue City (1986), și a dat voce personajului Hot Rod/Rodimus Prime în The Transformers: The Movie (1986).

În anii ’90, actorul și-a diversificat rolurile, apărând în producții precum New Jack City (1991) și comedia Airheads (1994). Tot atunci a cunoscut un nou val de popularitate în televiziune, datorită rolului lui Jack Richmond din sitcomul Suddenly Susan.

În anii 2000, Nelson a continuat să lucreze în televiziune și film, apărând în seriale precum Psych și Two and a Half Men, dar și în producții cult precum The Boondock Saints II: All Saints Day (2009). De asemenea, și-a reluat rolul vocal în universul Transformers.

Deși nu a mai fost în centrul atenției ca în anii ’80, actorul nu a dispărut niciodată complet din industrie.

Viața personală, păstrată departe de lumina reflectoarelor

Judd Nelson a fost întotdeauna discret în ceea ce privește viața personală. Totuși, de-a lungul timpului, a fost asociat cu mai multe femei din industria divertismentului, inclusiv cu actrița Shannen Doherty, cu care a fost logodit în 1993, dar și cu managerul de talente Loree Rodkin și modelul Kelly Stafford.

Foto – Profimedia

Urmărește-ne pe Google News