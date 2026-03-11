Actorul Charles Melton, cunoscut din serialul „Riverdale”, a devenit tată pentru prima dată

Charles Melton (35 de ani), cunoscut publicului din serialul Riverdale, trăiește o perioadă plină de emoție. Actorul și partenera sa, regizoarea Camille Summers‑Valli, au dezvăluit că au devenit părinți, publicând primele imagini cu bebelușul lor.

Primele fotografii cu noua familie

Melton a postat un carusel de imagini în care apare alături de Camille și de copilul lor, însoțit de mesajul: „Familia noastră”. Cei doi au ales să nu dezvăluie sexul bebelușului și nici data exactă a nașterii. Într-una dintre fotografii, Camille își ține copilul în brațe, iar actorul o sărută pe obraz, surprinzând un moment intim și plin de tandrețe.

Reacțiile fanilor au venit imediat, mulți exprimându‑și bucuria și emoția. Un admirator a scris: „Sunt atât de fericit pentru tine!”, în timp ce altcineva a mărturisit: „Nu te cunosc personal, dar sunt atât de emoționat pentru voi. Felicitări!”

O relație discretă, departe de ochii publicului

Deși formează un cuplu de mai mult timp, Charles Melton și Camille Summers‑Valli au preferat să își păstreze viața personală în afara atenției publice. Cei doi nu au vorbit oficial despre relația lor, iar aparițiile împreună au fost rare. Sarcina a fost anunțată abia în luna ianuarie, când Camille a publicat un mesaj scurt: „Ne formăm o mică familie”, însoțit de fotografii în care își arăta burtica.

În imaginile respective apărea și Melton, inclusiv într‑un moment în care îi săruta burtica sau o însoțea la o consultație medicală.

Istoricul sentimental al actorului și reacția lui față de atenția publică

Înainte de relația cu Summers‑Valli, Melton a avut câteva povești de dragoste intens urmărite de presă. A fost împreună cu colega sa din Riverdale, Camila Mendes, între 2018 și 2021, iar ulterior a avut o relație cu actrița Chase Sui Wonders. În 2023, a format un cuplu cu Chloe Bennet, relație care s‑a încheiat anul următor.

Actorul a vorbit în trecut despre presiunea publică asupra vieții sale personale. Într‑un interviu, el declara: „Oamenii ar trebui să își vadă de treaba lor, sincer. (…) Nu este treaba nimănui să aibă autoritate asupra relațiilor mele.” Melton sublinia atunci că „opiniile nu sunt fapte”, explicând astfel de ce își protejează atât de atent intimitatea.

Deși nu au oferit detalii suplimentare despre copil, imaginile publicate transmit clar bucuria începutului lor ca familie. Melton și Summers‑Valli par hotărâți să păstreze discreția, împărtășind doar momentele pe care le consideră potrivite.

Foto – Instagram

