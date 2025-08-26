Actorul american David Ketchum a murit la 97 de ani

Actorul David Ketchum, celebru pentru rolurile sale din seriale precum „Get Smart” și „Camp Runamuck”, s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani.

David Ketchum a murit într-un centru de îngrijire

Potrivit fiicei sale, Nicole Madden, citată de publicația The Hollywood Reporter, Ketchum și-a găsit sfârșitul pe 10 august într-un centru de îngrijire din Thousand Oaks, California.

Familia sa a transmis un mesaj emoționant dup[ moartea actorului: „Ne lasă o moștenire de râsete, căldură și momente televizate care nu se uită — amintindu-ne tuturor că uneori, cea mai simplă surpriză (precum cineva ascuns într-o cutie poștală) poate aduce cel mai mare zâmbet.”

Ketchum a fost un invitat frecvent în comedii de televiziune din anii 1960, apărând în producții precum „I’m Dickens, He’s Fenster”, „The Mary Tyler Moore Show”, „Camp Runamuck” și în specialul TV „A Knight in Shining Armour”.

Debutul și ascensiunea în televiziune

Originar din Quincy, Illinois, și-a început cariera interpretând rolul consilierului Spiffy în „Camp Runamuck”. Ulterior, a devenit membru permanent al distribuției în „I’m Dickens, He’s Fenster”, unde l-a jucat pe Mel Warshaw.

Unul dintre cele mai cunoscute personaje ale sale a fost Agentul 13 din „Get Smart”, celebru pentru aparițiile sale comice în locuri neobișnuite precum dulapuri de aeroport, automate de băuturi sau cutii poștale. Ketchum a reluat acest rol în filmul „Get Smart Again” și într-un episod din relansarea serialului din 1995, difuzată de Fox.

În anii ’70, Ketchum a jucat în mai multe producții speciale TV, precum „Call Holme”, „Where’s the Fire?” și „Legs”. A debutat în film cu drama „Bless The Beasts & Children” și a dat voce personajului Arturo în animația „Nanny and the Professor and the Phantom of the Circus”.

Trecerea la film și activitatea de scenarist

Începând cu 1979, s-a concentrat mai mult pe filme, având roluri în comedia romantică „Love At First Bite”, în filmul sportiv cu Barbra Streisand „The Main Event” și în „The North Avenue Irregulars”. Alte apariții notabile includ „Young Doctors in Love” și „The Other Sister”. A lansat și un album de comedie intitulat „Long-Playing Tongue of Dave Ketchum”.

Pe lângă cariera de actor, Ketchum a scris scenarii pentru seriale celebre precum „The Andy Griffith Show”, „Petticoat Junction”, „MASH”, „The Six Million Dollar Man” și altele.

David Ketchum lasă în urmă o soție, Louise, cu care a fost căsătorit din august 1957, două fiice ale lor, Nicole și Wendy, trei nepoți — Hannah, Alison și Cameron — și un strănepot, Noah.

