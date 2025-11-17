A fost una dintre cele mai dorite femei ale Hollywoodului, dar timpul și operațiile estetice au schimbat-o radical. La 83 de ani, celebra actriță a fost surprinsă pe străzile din Los Angeles, într-o apariție care a stârnit uimire.

Actrița suedeză Britt Ekland, cunoscută pentru rolul din filmul The Man With the Golden Gun (1974) alături de Roger Moore, a fost văzută recent la Los Angeles, plimbându-și câinele Chihuahua. Fosta Bond Girl rămâne un simbol al stilului și eleganței, fiind admirată pentru felul în care își păstrează energia și imaginea.

Totuși, în ciuda statutului său de icoană a eleganței, apariția ei a stârnit reacții, mulți considerând că actrița este aproape de nerecunoscut față de perioada de glorie de la Hollywood.

Carieră și viață personală intensă

Ekland s-a remarcat în anii ’60 și ’70 cu roluri în filme precum Get Carter, The Wicker Man și The Six Million Dollar Man. Dincolo de succesul profesional, viața ei personală a atras atenția prin relațiile cu nume celebre: căsătoria cu Peter Sellers și relațiile cu Rod Stewart, Lou Adler și Slim Jim Phantom.

Actrița continuă să fie prezentă în viața publică, postând imagini alături de câinele ei Bowie, care are chiar și o pagină de Instagram. Recent, cei doi au participat la un concert Neil Young în California, eveniment pe care Ekland l-a descris drept „o zi și o seară fantastică”.

Vezi în GALERIA FOTO cele mai recente imagini cu Britt Ekland.

Despre moștenirea Bond, Girl Ekland are opinii puternice despre rolul Bond Girl și despre cum ar trebui să fie reprezentat astăzi. „Ar trebui să fie atractivă, aleasă pentru frumusețea ei naturală. Și ar trebui să fie atletică”, a declarat ea pentru The Times. Într-un interviu mai vechi pentru The Guardian, actrița spunea: „Sunt cea mai mândră Bond Girl, pentru că nu mai sunt multe dintre noi și nu vor mai fi în viitor.”

Ea a subliniat că rolul s-a schimbat radical față de epoca sa: „Bond Girl trebuia să arate bine în costum de baie, acesta era rolul ei. Bond Girl din vremea mea nu mai există, pentru că nu mai este prezentată așa.”

Asumarea vârstei și accentul pe grijă față de sine

La 83 de ani, Britt Ekland se declară fericită și sănătoasă. Într-un interviu acordat Platinum Magazine, ea spunea: „Mă simt minunat acum, mai bine decât m-am simțit de mulți ani… Îmbătrânirea se întâmplă tuturor. Nu are rost să te plângi sau să îți dorești să schimbi asta.”

Ekland consideră că secretul este acceptarea și grija față de sine: „Toți mergem într-o singură direcție și nu putem face nimic în privința asta. Totul ține de cum ai grijă de tine pe parcursul acestei călătorii.”

Britt Ekland regretă că și-a făcut intervenții estetice

Britt Ekland și-a exprimat în trecut regretul pentru faptul că a apelat la operații estetice, mărturisind că acestea i-au „distrus” chipul.

Actrița a vorbit deschis despre procedura de mărire a buzelor pe care a făcut-o la 50 de ani, descriind-o drept „cea mai mare greșeală” din viața ei.

„Fiecare are dreptul să aleagă”, a declarat actrița, pentru Platinum Magazine. „Am făcut toate aceste lucruri în anii 50, dar nu aș mai lua în considerare așa ceva. Nu am nicio dorință să arăt diferit față de cum sunt.”

Vedeta suedeză a adăugat: „Simțeam că mi-am distrus fața. Când mă uit la fotografiile mele de dinainte, îmi dau seama că arătam foarte bine. Acum pot să văd asta, dar atunci nu puteam să o văd,” a continuat Ekland.

