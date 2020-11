Sinead O’Conner e gata să renunțe la carieră din cauza problemelor psihice: „Ultimii ani au fost traumatizanți. Nici nu mai mănânc”

Sinéad O’Connor (53 ani), cântăreața irlandeză cunoscută pentru hit-ul „Nothing compares to you”, a anunțat că își va amâna tunerul din 2021 din cauza unor afecțiuni psihice cu care se confruntă de ani buni.

Anunțul a fost făcut de artistă pe rețelele de socializare.

Sinéad O’Connor a mărturisit în diverse mesaje publicate pe Twitter că ultimii șase ani au fost traumatici pentru ea și acum are nevoie de un tratament de recuperare. Artista mai vorbit și despre dependența de marijuana pe care a avut-o timp de 34 de ani, dar și despre mediul abuziv în care a crescut.

Sinead a avut în trecut mai multe tentative de sinucidere, iar de mai bine de 15 ani luptă cu depresia, dar acum problemele s-au accentuat din cauza stresului apărut în contextul pandemiei de COVID-19.

„În ultimii ani, m-am confruntat în secret cu acestă traumă, cu această frică ce mă paralizează, cu o stimă de sine foarte scăzută, iar în ultima vreme nici nu mai mănânc. Sufăr de agorafobie, nu pot merge nici la magazin, sunt înfometată, acum locuiesc într-o zonă a țării unde livrările nu sunt o opțiune”, a scris Sinead într-unul dintre mesajele sale. Cântăreața urmează să se interneze într-o clinică de reabilitare în cel mai scurt timp posibil.

„Sunt dispusă să fac acest pas (n.r. – internarea la reabilitare) chiar dacă el va însemna finalul carierei mele. Trebuie să fac tot posibilul să-mi salvez singura viață pe care o am”, a mai scris O’Conner.

Sinead O’Connor a devenit faimoasă în 1990, după succesul masiv înregistrat cu piesa „Nothing Compares To You”, compusă de Prince. Melodia a primit trei premii MTV, la categoriile Video of the Year, Best Female Video şi Best Post-Modern Video.

