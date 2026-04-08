Viorica de la Clejani, în lacrimi după ce Fulgy a fost internat la Obregia: „Eu, ca părinte, ce pot să fac? Copilul acesta nu era într-o stare bună”

Viorica de la Clejani a vorbit deschis despre starea lui Fulgy, după ce acesta a fost internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”. Artistul a amenințat într-un videoclip pe TikTok că va da drumul la gaze în apartamentul în care stă și apoi va pleca de acasă, lăsând blocul să explodeze. Fulgy a fost ridicat de oamenii legii din locuință și a fost internat la psihiatrie.

Viorica de la Clejani, mesaj după ce Fulgy a fost internat la psihiatrie

Starea psihică a lui Fulgy, fiul Vioricăi și a lui Ioniță de la Clejani, nu a fost deloc una bună în ultimele luni de zile. Videoclipurile în care acesta amenința mai mulți oameni din industrie și avea puseuri de furie au făcut înconjurul internetului.

De data aceasta, el a fost ridicat de polițiști de acasă, după ce a amenințat că va arunca în aer blocul în care locuiește. După ce au încercat să negocieze cu el, oamenii legii nu au vrut să riște, așa că au intrat peste el în casă și l-au găsit în dormitor, în afara oricărui pericol. El a fost luat și dus la Spitalul de Psihiatrie Alexandru Obregia.

Citește și: Fulgy, fiul Clejanilor, internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer

La câteva ore distanță, Viorica Distanță a vorbit pe TikTok despre starea lui Fulgy și speră că acesta va fi din nou copilul pe care îl știe, după ce va fi externat.

Vedeta a afirmat că Fulgy nu este bine deloc și că se simte vinovată și tristă pentru situația în care a ajuns fiul său.

„Vă dați seama cât de vinovată mă simt eu? Cât de tristă sunt? Este cel mai urât Paște. Sunt și bolnavă, în tratament pentru diabet, și eu nu pot nici să iau pastile, nici să mănânc. Dar, încă o dată, mă repet: copilul acesta nu era într-o stare bună. Mulțumesc lui Dumnezeu… Să vedeți și voi cât l-a iubit Dumnezeu pe copilul acesta, că este bine, este în siguranță, este pe mâna medicilor. Și o să fie bine, o să fie un copil normal, cum era el: un copil cu bun-simț, un copil deștept, care învăța bine la școală, un copil care studia.

Eu, ca părinte, ce pot să fac decât să fiu alături de el și să-l susțin în continuare până Îi închide ochii și Îi pune mâinile pe piept? De aceea, vă rog frumos, este Săptămâna Mare. Iisus Hristos a fost omorât de oameni, neiertat și neiubit. Să fiți mai buni! Eu nu știu… Eu personal îmi cer scuze. Măi, măi, măi… Că v-am jurat. Și eu am fost înjurată la rândul meu și nu am luat în seamă”, a spus Viorica de la Clejani pe TikTok.

Ce au anunțat părinții lui Fulgy, la scurt timp după ce a fost internat

Viorica și Ioniță de la Clejani au anunțat că fiul lor a fost internat și că va primi tratamentul necesar. Cei doi au ținut să își ceară scuze pentru comportamentul fiului lor și au spus ăc sunt alături de el orice s-ar întâmpla.

Mai mult, cei doi artiști au ținut să spună că băiatul a făcut amenințări și a lansat jigniri doar pentru că se confruntă cu probleme medicale și și-au exprimat speranța că acesta va fi bine după tratament.

Citește și: Fulgy, derapaj grav în mediul online. Ce a spus despre mama și sora lui: „Vedete de carton pe spatele lui tata pe care l-ați îmbolnăvit”

În ultimele luni, Fulgy a avut un comportament extrem pe rețelele sociale. El vorbea lucruri fără sens și lansa amenințări și injurii la adresa mai multor persoane publice din România, de la vedete până la personaje politice.

