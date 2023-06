Victor Rebengiuc a părăsit scena teatrului, în ropote de aplauze, după o carieră de șapte decenii.

Marele maestru al filmului și teatrului românesc, în vârstă de 90 de ani, a adus, pentru ultima oară, lacrimi de emoție în ochii spectatorilor, în cadrul ediției cu numărul 30 a Festivalului de Teatru de la Sibiu, cu piesa “Tatăl”. Rolul interpretat în piesa care spune o poveste realistă, în care sunt punctate diverse aspecte delicate și dureroase din viața de familie, i-a impresionat la culme pe spectatorii care s-au declarat marcați de cele petrecute pe scena teatrului din Sibiu. Spectacolul s-a jucat cu casa închisă.

“M-a rupt! Ne-a marcat, a fost un subiect care te pune te pune foarte mult pe gânduri şi trebuie să ne schimbăm comportamentul.”

“Ne-a plăcut foarte mult! şi spectacolul în sine şi să îl vedem pe Victor Rebenciuc. Înţeleg că este una dintre ultimele reprezentaţii. Şi a ieşit în lacrimi de acolo.”

“Şi eu am fost printre persoanele care au lăcrimat în timpul spectacolului.” – au fost câteva dintre declarațiilor celor care au văzut piesa.

Victor Rebengiuc este un titan al filmului și teatrului românesc. Face parte din Generația de Aur a actorilor, aducând o contribuție notabilă dezvoltării teatrului și cinematografiei românești.

Cu o carieră artistică formidabilă, de aproape 70 de ani, Victor Rebengiuc rămâne unul dintre cei mai importanți actori de film, teatru și televiziune din România.

Victor Rebengiuc, admirat și îndrăgit de generații întregi

S-a născut în București, la 10 februarie 1933 și a debutat pe marele ecran în 1956, în lungmetrajul “Mândrie”. În 1964 a cucerit publicul în rolul magistral din Pădurea spânzuraților (regia Liviu Ciulei). Generații întregi l-au admirat în „Moromeții” (1987), în producțiile regizate de Lucian Pintilie, precum „De ce trag clopotele, Mitică?”, „Balanța”, „Prea târziu”, „Terminus Paradis”, „Niki Ardelean, colonel în rezervă” sau „Tertium non datur”, în filmele lui Dan Pița – „Tănase Scatiu”, „Dreptate în lanțuri”, „Faleze de nisip”, „Omul zilei”, dar și în lungmetraje recente și premiate ca „Medalia de onoare”, în regia lui Călin Peter Netzer (2009), „Câinele japonez” (regia Tudor Cristian Jurgiu, 2013 – film pentru care a obținut un alt Premiu Gopo) sau Aferim! (r. Radu Jude, 2015).

70 de roluri de excepție în filme și alte 200 în piese de teatru

Celor peste 70 de roluri pe care le-a interpretat într-o manieră inegalabilă în film, li s-au alăturat, de-a lungul carierei, alte 200 de personaje cărora le-a dat viață pe scenele teatrelor din România.

Între anii 1991-1996, Victor Rebengiuc a fost rector al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale”, care în 2008 i-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa.

De-a lungul carierei, printre numeroasele premii și distincții primite de legendarul actor se numără Ordinul Meritul Cultural clasa a IV-a (1967) „pentru merite deosebite în domeniul artei dramatice” și Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler (2017). Pentru performanțele excepționale de pe scena teatrului, a fost recompensat cu nenumărate Premii UNITER pentru Cel mai bun actor în rol principal, cu Premiul pentru întreaga activitate în 2003, iar în 2014 cu cel pentru Excelență. Festivalul Internațional de Film Transilvania i-a acordat în 2004 Premiul de excelență pentru întreaga carieră.

Fiind o figură emblematică a culturii române și o voce puternică a societății civile, Victor Rebengiuc a participat la Revoluția Română, iar de-a lungul anilor s-a implicat activ în modelarea societății românești.

Victor Rebengiuc și Mariana Mihuț, o poveste de dragoste de peste 55 de ani

Victor Rebengiuc este căsătorit cu actrița Mariana Mihuț (81 de ani) de cinci decenii și jumătate. Cei doi s-au întâlnit pe platourile de filmare ale peliculei “Pădurea Spânzuraților” și între ei a fost dragoste la prima vedere.

„Mariana era o tânără studentă când ne-am cunoscut. Cum ar fi putut să nu-mi placă? Era tânără frumoasă, era atrăgătoare. Cu Mariana a fost dragoste la prima vedere. Ne-am întâlnit în 1964, când filmam „Pădurea spânzuraților”. Ea juca rolul logodnicei mele. Era tânără, încă studentă, în ultimul an la institut, drăguță, frumușică.

Am avut o tresărire, un fior, un zvâc. A fost un ‘coup de foudre’. Mi-a plăcut când am cunoscut-o, am început s-o curtez chiar în timpul filmărilor.(…) Întâmplător am aflat ca eram vecini de bloc. Ne-am propus să ne întâlnim mai des și din chestia asta a ieșit ce-a ieșit”, a spus Rebengiuc”, a povestit marele actor, într-un interviu, în trecut, pentru Adevărul.

Victor Rebengiuc și Mariana Mihuț s-au căsătorit civil în 1965. Iar zece ani mai târziu, în 1975, s-a născut fiul lor, Tudor.

