Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat după trei ani de căsnicie. Cei doi s-au despărțit oficial, iar artista a confirmat că separarea a fost cea mai bună decizie pentru amândoi.

Codruța Filip a confirmat divorțul de Valentin Sanfira

Codruța Filip și Valentin Sanfira au decis să pună punct căsniciei lor, o veste care a surprins. Artista a confirmat despărțirea, subliniind că a fost cea mai bună decizie pentru amândoi. „Cea mai bună decizie a fost ca amândoi să mergem pe drumuri separate”, a declarat ea, citată de Spynews.

Cei doi s-au căsătorit pe 15 octombrie 2022, într-o ceremonie grandioasă cu peste 500 de invitați. După trei ani de căsnicie, povestea lor de iubire a ajuns însă la final. Deși motivele separării nu au fost dezvăluite, Codruța a lăsat să se înțeleagă că relația lor s-a încheiat pe un ton civilizat, rămânând în relații bune cu fostul ei partener.

Potrivit Spynews, nimic din comportamentul public al celor doi nu a sugerat probleme în cuplu.

Cum a început povestea de iubire dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira

Codruța Filip a povestit în trecut cum l-a întâlnit pe Valentin Sanfira. Cei doi s-au cunoscut de ziua Laurei Lavric, în culisele emisiunii lui Teo Trandafir. Privirea și complimentele lui Valentin au cucerit-o pe artistă.

„Eu atunci aveam un proiect cu băiatul doamnei Laura Lavric, cu Victor, și tocmai ce lansasem câteva piese. Aveam un proiect tare frumos, iar în ziua respectivă era ziua de naștere a doamnei Laura. Teo Trandafir s-a gândit să îi facă o surpriză în emisiune și să îi dedice un moment aparte. Bineînțeles că au fost mulți invitați-surpriză, printre care și Valentin”, a explicat Codruța.

Prima întâlnire a fost marcată de un schimb intens de priviri. „Ne-am întâlnit în culise, eu n-aveam nicio treabă. Nu știu, țin minte că făceam ceva pe telefon, habar n-am. Dar țin minte că a intrat din fugă, că întârziase un pic, și s-a prezentat: «Bună, sunt Valentin». «Bună, sunt Codruța!», și a fost un schimb de priviri mai intens. Dar pe moment nimic mai mult. După care am mers în platou, ne-am așezat, am început să discutăm”, a continuat artista.

„Ochii lui mi s-au părut așa deosebiți”

Ceea ce a captivat-o pe Codruța la Valentin? Ochii lui sinceri. „La el dintotdeauna am spus că mi-au plăcut ochii lui. Mi s-a părut că au o sinceritate aparte. Nu știu, pentru că în platou el a fost cel care s-a așezat lângă mine și mi-a spus: «Ești atât de frumoasă». Știi? Dar s-a uitat așa cu o privire din aia… Nu era ca și cum nu mai auzisem lucrul ăsta sau nu mi-l mai spusese și altcineva, dar l-a spus într-un anumit fel. Ochii lui mi s-au părut așa deosebiți, pentru că au avut o licărire în momentul în care mi-a zis cuvintele respective”, a mărturisit Codruța, conform KFetele.

După acea primă întâlnire, Valentin a făcut un pas curajos, cerându-i Instagramul. De acolo, relația lor a început să prindă contur. „Țin minte că în seara respectivă am vorbit câteva ore încontinuu. Nu m-a lăsat deloc, până am ajuns acasă țin minte că am primit 100 de întrebări”, a povestit artista, cu zâmbetul pe buze.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News