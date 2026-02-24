Ultima poză cu Oana Roman și mama ei: „Ai plecat dându-mi putere și încredere”. Ce spune vedeta despre relația cu tatăl ei, Petre Roman

Oana Roman a comemorat doi ani de la pierderea mamei sale, Mioara Roman, printr-o galerie foto emoționantă. Vedeta a împărtășit amintiri prețioase și a reflectat asupra copilăriei și relației cu tatăl său, Petre Roman.

Ultima imagine cu Oana Roman și mama ei

Pe 23 februarie 2026, Oana Roman a comemorat doi ani de la dispariția mamei sale, Mioara Roman. Pierderea a lăsat un gol profund în viața vedetei, dar și o moștenire emoțională puternică. „Azi se împlinesc doi ani de când ai plecat, mamă. Prima noastră poză împreună și până la ultima noastră poză împreună. Între ele, o viață pe care ai trăit-o atât de demn și de frumos. O viață în care ne-ai învățat atât de multe. Ne e dor de tine, mamă. Tuturor!”, a scris Oana pe Facebook, citată de Click!.

Pentru a marca această zi plină de semnificație, Oana a ales să împărtășească cu urmăritorii săi o galerie de imagini emoționante. Fotografiile surprind momente din copilăria și adolescența sa, dar și din tinerețea Mioarei Roman, o femeie recunoscută pentru eleganța sa.

„Ai plecat dându-mi putere și încredere”

Amintirile sunt pentru Oana o ancoră puternică, mai ales în momentele speciale din viața fiicei sale, Isabela. Pe 21 februarie, de ziua Isabelei, farmecul Mioarei a fost resimțit din nou. „Isa e deja domnișoară și chiar de ziua ei a vorbit mult despre tine. M-am dat cu o mostră de parfum la hotel și când l-a mirosit, imediat a spus: «Miroase a Mia.» Așa îți spunea ea. Mia. Apoi seara, în pat, din nou a zis: «Miroși a Mia.» Poate pentru că asta a fost maniera ta de a ne spune că ești cu noi, că nu ai uitat de ziua ei și ai fost acolo, lângă ea”, a povestit emoționată vedeta.

Deși dorul rămâne copleșitor, Oana recunoaște că a primit de la mama sa cele mai valoroase daruri: liniștea sufletească și încrederea de a merge mai departe. „Crește Isa, trece timpul și dorul de tine e din ce în ce mai mare. Cui să mai cer eu sfaturi, cu cine să mai dezbat toate subiectele, cine să mă ghideze? Acum trebuie să fac toate astea singură, deși cred că mă ghidezi în continuare, și viața mea e acum mai bună, mai liniștită și mai împlinită pentru că tu ai ajutat să fie așa. A fost cadoul tău de despărțire. Ai plecat dându-mi putere și încredere.”

Ce spune vedeta despre relația cu tatăl ei, Petre Roman

Trecerea timpului a adus și schimbări pozitive în relația cu tatăl său, Petre Roman. Oana a menționat că acesta este acum mai implicat în viața sa, o schimbare pe care o consideră importantă: „Să știi că tata e mai prezent și știu că te bucuri să auzi asta”.

Într-o notă melancolică, Oana a reflectat asupra copilăriei sale, marcată de locuri și momente care acum există doar în amintiri. „Ieri, treceam pe Calea Victoriei și am văzut că s-a închis farmacia copilăriei mele, acolo unde mergeam cu tine de când eram mică. S-a închis ultimul loc care mai exista acolo din copilăria mea: farmacia doamnei Ionescu, pe care o admiram atât de mult amândouă. Copilăria mea s-a închis de tot când ai plecat.”

În ciuda durerii, Oana își găsește forța să meargă mai departe, ghidată de dorința de a-și vedea fiica fericită și sănătoasă. „Eu nu îmi doresc decât să fim sănătoase, eu și Isa, și să fie drumul mai puțin accidentat în viața mea. Te iubesc, mamă!”, a încheiat vedeta.

