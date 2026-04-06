Ultima dorință a lui Mircea Lucescu. Soția lui, Neli, a izbucnit în lacrimi la plecarea de la spital. Ce le-a spus jurnaliștilor

Mircea Lucescu se află internat în stare gravă la Spitalul Universitar București după un infarct. Antrenorul a spus cum ar vrea să moară.

Ultima dorință a lui Mircea Lucescu

Familia lui Mircea Lucescu este devastată după ce medicii au refuzat să-l transfere la o clinică din Viena, considerând că deplasarea ar pune viața antrenorului în pericol.

După ce a suferit un infarct și a fost resuscitat de urgență la Mogoșoaia, acolo unde se întâlnea cu jucătorii echipei naționale, Mircea Lucescu a fost internat în stare gravă la Spitalul Universitar București. Familia sa a făcut eforturi pentru a-l transfera într-o clinică de top din străinătate, însă situația medicală a fost considerată mult prea critică. „Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă”, se arată în comunicatul oficial al spitalului.

Chiar și cu implicarea fiului său, Răzvan Lucescu, care a mers personal la spital pentru a discuta cu medicii și conducerea unității, decizia a rămas neschimbată. Medicii au prioritizat siguranța pacientului și au refuzat transferul, subliniind că stabilitatea sa medicală nu permite o astfel de deplasare. Familia a fost nevoită să accepte verdictul dur, deși speranțele lor se îndreptau către o clinică din Viena, unde antrenorul ar fi putut primi îngrijiri suplimentare.

Citește și: Mihaela Rădulescu, mesaj copleșitor cu ocazia sărbătorilor pascale: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea!” Este primul Paște de când și-a pierdut mama și partenerul de viață, pe Felix Baumgartner

„E cel mai frumos lucru care i se poate întâmpla unui antrenor”

Inspirându-se dintr-o declarație celebră a legendarului manager scoțian Sir Alex Ferguson, Mircea Lucescu mărturisea, în trecut, că pentru un antrenor, cel mai frumos destin este să-și trăiască ultimele clipe chiar pe teren, acolo unde a iubit cel mai mult să fie.

„Cei care am trăit o viață pe gazon suntem prea bătrâni să mai părăsim fotbalul. Degeaba zici că visezi să te retragi la un moment dat… Nu poți, pur și simplu. N-ai nevoie de liniște! Aș vrea să mor pe teren. E cel mai frumos lucru care i se poate întâmpla unui antrenor. Înseamnă că ai trecut prin absolut tot în viață acolo, în mijlocul luptei”, spune Lucescu acum câțiva ani.

Neli Lucescu, partenera sa de-o viață, i-a fost alături zilnic în spital. Cu toate acestea, la ultima sa vizită, doamna Lucescu nu și-a putut stăpâni lacrimile. Potrivit Cancan, la ieșirea din spital, vizibil afectată, a refuzat să vorbească cu presa, rostind doar două cuvinte: „Gata, lasă-mă”, înainte de a urca în mașină.

