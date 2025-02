Tudor Chirilă reacționează după ce Elon Musk și-a arătat susținerea pentru Călin Georgescu: „Comuniștii, fasciștii, legionarii, făceau asta”

Tudor Chirilă a reacționat prompt la afirmațiile recente lui Elon Musk despre suveranitatea României. Pe platforma X (fostul Twitter), pe care o și deține, CEO-ul Tesla și-a arătat sprijinul față de una dintre declarațiile lui Călin Georgescu, politicianul care a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, înainte ce acesta să fie anulat de Curtea Constituțională de României (CCR).

Tudor Chirilă, reacție imediată după ce Elon Musk și-a arătat public susținerea pentru Călin Georgescu

Tudor Chirilă (50 de ani) condamnă sprijinul lui Elon Musk (53 de ani), liderul Comisiei pentru eficiență guvernamentală din SUA (DOGE) și unul dintre cei mai influenți susținători ai președintelui Donald Trump (78 de ani), față de una dintre declarațiile recente ale lui Călin Georgescu (62 de ani).

„România merită să aibă propria suveranitate”, a scris Elon Musk pe platforma X. Mesajul însoțește o postare a profilului Inevitable West, care titrează: „Călin Georgescu anunță că, în prima lui zi ca președinte, va interzice întreaga rețea Soroș în România”.

„Elon Musk ne vorbește despre suveranitate în timp ce America face presiuni pentru ridicarea restricțiilor de călătorie ale fraților Tate, judecați pentru viol și trafic de persoane în România.”

La scurt timp de la apariția acestei declarații, Tudor Chirilă a reacționat în mediul online.

„Elon Musk ne vorbește despre suveranitate în timp ce șeful lui ar face din Canada al 51-lea stat american. Ar anexa Groenlanda chiar și cu forță militară dacă e cazul. Ar curăța fâșia Gaza de palestinieni pe care i-ar trimite în Iordania și Egipt.

Elon Musk ne vorbește despre suveranitate în timp ce oamenii șefului lui se întâlnesc cu oamenii dictatorului criminal Vladimir Putin în Arabia Saudită să vorbească despre negocieri de pace în lipsa victimei acestei agresiuni, adică Ucraina. Elon Musk ne vorbește despre suveranitate în timp ce America face presiuni pentru ridicarea restricțiilor de călătorie ale fraților Tate, judecați pentru viol și trafic de persoane în România”, așa începe postarea antrenorului de la „Vocea României”.

„O Europă divizată e o Europă mai convenabilă.”

Tudor Chirilă consideră că Elon Musk nu este în măsură să-și dea cu părerea asupra suveranității țării noastre, având în vedere modul în care se folosește de puterea sa pentru a-și atinge în mod îndoielnic obiectivele de afaceri.

„Elon Musk ne spune că România nu este suverană, fără să știe probabil că 90 la sută dintre români s-au declarat pro NATO și pro Uniunea Europeană. Uniunea aia europeană care ne dă 30 de miliarde să ne îmbunătățim țara. Și tot Uniunea aia Europeană care îi enervează pe giganții tech (Google, Apple, Amazon, etc) cu prea multă reglementare.

Elon Musk ne vorbește despre suveranitate în timp ce conduce un departament care concediază, printre mulți alții, douăzeci de lucrători federali responsabili cu verificarea companiei sale de implanturi. Dar, desigur, nu despre suveranitate e vorba aici, ci despre faptul că o Europă divizată e o Europă mai convenabilă. Că de-aia susține el extremismul peste tot în Europa. POV (Point of view): China mănâncă popcorn”, a mai scris artistul pe rețelele sociale.

„Nu e nimic mai anti-popor decât să alimentezi sentimentul că «popor» sunt doar cei care gândesc ca tine, iar ceilalți, dușmani.”

În continuarea postării, Tudor Chirilă compară tacticile lui Georgescu și Musk cu cele folosite de comuniști, fasciști și legionari, pentru a dezbina. Totodată, artistul amintește legătura dintre Trump și Putin și Viktor Orban, sprijinit în ascensiunea sa politică de către Soroș.

„Totuși, Elon Musk nu are nicio problemă să preia afirmațiile unui individ care vorbește despre liste cu «dușmanii poporului», pe modelul fascist sau sovietic, și care amenință cu epurarea și interzicerea pe criterii de «soroșism». Aici funcționează teoria propagandei că o minciună repetată la nesfârșit tinde să devină adevăr pentru publicul țintă. Pentru că minciunile cu «soroșismul» nu au apărut de azi, de ieri, ci de la protestele împotriva exploatării de la Roșia Montana, Colectiv și cele din 2017 și 2018 anti Dragnea și anti PSD și, mai departe în timp prin anii ’90 când avea și Iliescu nevoie de dușmani.

Nu sunt multe lucruri mai grave decât să inventezi dușmani ca să îți dezbini propriul popor. Nu e nimic mai anti-popor decât să alimentezi sentimentul că «popor» sunt doar cei care gândesc ca tine, iar ceilalți, dușmani. Comuniștii, fasciștii, legionarii, făceau asta. Dar dacă tot se fac liste, poate ar trebui început cu cel mai bun prieten european al lui Trump, dar și al dictatorului Putin, domnul Viktor Orban. Finanțat de Soroș cu un salariu de 10000 de forinți pe lună (banii de atunci) ca membru al Grupului de Cercetare pentru Europa Centrală și, începând din septembrie ’89, ca bursier Soroș cu 10000 de dolari ca să studieze la colegiul Pembroke de la Oxford. (Sursa: Stefano Bottoni – Geniul «Panoniei» – Proiectul Orban și amenințarea iliberală – Editura Humanitas)”, a mai scris cântărețul.

„Și eu sunt poporul român.”

În încheiere, Tudor Chirilă își reafirmă dreptul la opinie. Cântărețul consideră că este în măsură să abordeze climatul politic actual pe pagina sa de Facebook și că nimeni nu este justificat să îl împiedice să continue să facă asta.

„Pentru orice hater care intră pe pagina asta îndoctrinat de propagandiștii de serviciu care incită la ură, am un mesaj: și eu sunt poporul român. Plătesc taxe, locuiesc în România, muncesc în România. Sunt un cetățean cinstit, nu am dosare de corupție, nu sunt membrul vreunui partid politic. Îmi dau cu părerea despre ce se întâmplă în țara mea, așa cum face sau are dreptul să facă orice cetățean român. Probleme? Orice politician care încearcă să mă excludă din această calitate de cetățean român devine el însuși dușman al poporului său. Pentru că nu poți iubi un popor în mod selectiv”, a încheiat artistul.

