Tudor Chirilă, mesaj dur la adresa lui Nicușor Dan. Îl acuză de trădare și de „pesedism”: „Ați trădat valorile pe care le-ați promovat”

Tudor Chirilă a vorbit despre numirile făcute de președintele Nicușor Dan în Justiție și l-a acuzat pe acesta că a trădat valorile pe care le-a promovat de-a lungul timpului. Iată ce i-a reproșat cântărețul președintelui.

Tudor Chirilă îl pune la zid pe Nicușor Dan, după numirile din Justiție: „Primul pesedist al țării”

Tudor Chirilă a reacționat dur la numirile procurorilor-șefi la marile parchete pe care Nicușor Dan le-a aprobat. Unele dintre acestea au fost făcute împotriva avizului negativ de la CSM, lucru care i-a atras președintelui și mai multe critici.

În plus, mulți oameni îi reproșează președintelui că propunerile PSD nu vor face decât să contribuie la starea actuală din justiție, o stare pe care mai mulți magistrați din sistem, societatea civilă și presă o deplâng, fiind lipsită de transparență sau corectitudine a actului de justiție.

„Domnule Nicușor Dan, ieri ați devenit primul pesedist al țării. De fapt, ați devenit primul uselist al țării. Este probabil cea mai rapidă transformare a unui politician în ultimii ani. Tot ieri, prin numirile pe care le-ați acceptat la șefiile parchetelor ați comis o serie de trădări”, a scris joi Tudor Chirilă într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Artistul i-a reproșat președintelui că a trădat așteptările celor care l-au votat și care și-au pus încrederea în valorile promovate de el.

„Ați trădat așteptările celor care v-au votat și care au sperat că România onestă înseamnă instituții conduse de oameni competenți, nu de loiali ai mafiei securisto politice. Ați trădat valorile pe care le-ați promovat se pare că doar declarativ în ultimii ani: reformă instituțională, justiție independentă, justiție funcțională”, a continuat el.

Nicușor Dan s-a alăturat „extremiștilor vopsiți în patrioți”

Totodată, Tudor Chirilă i-a reproșat lui Nicușor Dan că a ignorat „cu bună știință munca unor jurnaliști onești care nu de puține ori și-au făcut meseria printre intimidări și amenințări cu moartea”. El a făcut referire în acest caz la documentarul Recorder privind justiția din România, care a scos ulterior oameni în stradă pentru a protesta față de neregulile din justiție.

Mai mult, artistul spune că preșeidntele a ignorat mesajele și opiniile unor profesioniști cu notorietate din justiție.

„Ați ignorat mesajele și opiniile unor profesioniști cu notorietate din justiție. După documentarul Recorder, o ofensivă mediatică fără precedent condusă de televiziuni ale condamnaților penal, suveraniști de fațadă, auriști, pesediști sau peneliști precum și gașca Savonea, expresia mafiei din justiție, s-a dezlănțuit împotriva tuturor celor care criticau sistemul de justiție.

V-ați alăturat acestei ofensive ieri, fiind pe aceeași pagină cu extremiștii vopsiți în patrioți care în liniște jubilează că lucrurile merg în direcția justiției selective, aia care apără pe cine trebuie”, a mai scris Tudor Chirilă.

El i-a propus șefului statului un exercițiu de imagine.

„Cum ar fi să prezidați o ședință CSM, să fiți prezent într-o ședință de guvern alături de plagiatorul Marinescu, de exemplu, sau pur și simplu să comunicați că e nevoie de mult mai mult decât reciclarea unor oameni care fac parte dintr-un sistem retrograd”, a exemplificat Chirilă.

„Poate că dumneavoastră sunteți fericit cu sindromul Stockholm și credeți că România se poate reforma cu agresorii ei. Îndrăznesc să spun că majoritatea celor care v-au votat nu vor să accepte asta. Eu, cel puțin nu vreau să accept asta”, a continuat artistul.

„Mai rămâne doar să încingeți hora unirii cu Ponta, Simion și câțiva băieți din servicii”

Tudor Chirilă a criticat și una dintre afirmațiile făcute de președinte, spunând că formatorii de opinie și cei care l-au votat pe Nicușor își asumă multe lucruri, și anume pierdere a încă cinci ani din viețile lor.

„Înțeleg și că din punctul dumneavoastră de vedere considerați că liderii de opinie nu își asumă nimic și că dumneavoastră vă asumați peste patru ani la vot. Haide să vă spun eu ce își asumă formatorii de opinie și cei care v-au votat: pierderea a încă cinci ani din viețile lor, cinci ani în care privesc cum președintele care promitea o Românie onestă acționează în sensul invers al promisiunilor de campanie.

Bănuiesc că sesizați și singur ipocrizia propriilor declarații din care reiese că opiniile sunt bune atâta timp cât servesc un rezultat în campanie, nu? Ei bine, trist este că societatea civilă de care v-ați folosit în mod indirect a rămas pe poziții vis a vis de cum ar trebui să arate România onestă, dumneavoastră nu.

Mai rămâne doar să încingeți hora unirii cu Grindeanu, Ponta, Simion, Georgescu, Antonescu și câțiva băieți mai discreți din servicii undeva într-o sală de festivități la Cotroceni după care să ne anunțați pe un ton ritos reconcilierea națională și al doilea mandat”, a continuat el.

„Pesedismul, fesenismul și securismul de care se pare că v-ați molipsit așa repede, domnule Nicușor Dan, înseamnă cel mai adesea ticăloșie de cea mai joasă speță. Vă îndreptați cu viteză într-acolo. Dar, sigur, aveți ocazia să mă contraziceți prin fapte. Ieri ați ratat. Urmează SRI și SIE”, și-a încheiat Tudor Chirilă mesajul.

