Tragedia fotbalistului Dragoș Huiban . Tatăl lui a murit în parcare, după meci

Dragoș Huiban, unul dintre principalii marcatori ai lui Metaloglobus, trăiește un adevărat coșmar. Tatăl sportivului a suferit un infarct și a decedat la scurt timp după meciul cu Oțelul Galați, de sâmbătă, 3 mai.
Tatăl lui Dragoș Huiban a fost la meci cu familia, iar după meci, în parcarea stadionului îl aștepta pe Dragoș să vină de la vestiare și în acest răstimp i s-a făcut rău, a căzut.
SMURD-ul și cei de la salvare au intervenit foarte rapid, au făcut proceduri 40-45 de minute să-l resusciteze, dar din păcate nu s-a reușit. Din câte înțeleg, avea un istoric cu probleme, a mai avut un AVC în urmă cu 7-8-9 ani, iar astăzi, la 78 de ani, din păcate a cedat.
Suntem alături de Dragoș, extrem de triști, nu ne mai gândim la nimic altceva. Dumnezeu să-l odihnească. Sperăm să fie tare, să treacă peste cumpăna aceasta. Eram cu toții acolo, în parcare, erau și jucătorii de la Oțelul. E șocant.
Venise din Bârlad. Chiar îmi spunea Dragoș că nu l-a simțit așa bine zilele astea la telefon. Nu se mai văzuseră de mult, a venit să-l vadă astăzi. Nici nu știu dacă apucase să vorbească cu el după meci.
Dragoș a jucat 20 de minute, a făcut duș, iar familia aștepta să vorbească cu el după meci. În acest timp s-a întâmplat, iar când am ieșit noi de la vestiare deja era întins pe pământ, doctorii încercau să-l resusciteze”.
Familia lui Dragoș Huiban, distrusă
Gheorghe Huiban a fost profesor de istorie. Acesta a condus câțiva ani liceul „Marcel Guguianu” din comuna Zorleni, județul Vaslui.