Tragedia fotbalistului Dragoș Huiban . Tatăl lui a murit în parcare, după meci

Dragoș Huiban, unul dintre principalii marcatori ai lui Metaloglobus, trăiește un adevărat coșmar. Tatăl sportivului a suferit un infarct și a decedat la scurt timp după meciul cu Oțelul Galați, de sâmbătă, 3 mai.

Sâmbătă, Oțelul și Metaloglobus au jucat un meci la ora 15:00, care s-a încheiat cu scorul de 2-2. Atacantul Dragoș Huiban a intrat spre finalul jocului, în minutul 81.

La scurt timp după terminarea meciului, tatăl fotbalistului a decedat în parcarea stadionului, după ce a suferit un infarct.

Medicii au încercat să îl resusciteze, însă bărbatul nu a reacționat la manevre.

Florin Bratu, antrenorul Metaloglobus, a dezvăluit la DigiSport ce s-a întâmplat.

Tatăl lui Dragoș Huiban a fost la meci cu familia, iar după meci, în parcarea stadionului îl aștepta pe Dragoș să vină de la vestiare și în acest răstimp i s-a făcut rău, a căzut.

SMURD-ul și cei de la salvare au intervenit foarte rapid, au făcut proceduri 40-45 de minute să-l resusciteze, dar din păcate nu s-a reușit. Din câte înțeleg, avea un istoric cu probleme, a mai avut un AVC în urmă cu 7-8-9 ani, iar astăzi, la 78 de ani, din păcate a cedat.

Suntem alături de Dragoș, extrem de triști, nu ne mai gândim la nimic altceva. Dumnezeu să-l odihnească. Sperăm să fie tare, să treacă peste cumpăna aceasta. Eram cu toții acolo, în parcare, erau și jucătorii de la Oțelul. E șocant.

Venise din Bârlad. Chiar îmi spunea Dragoș că nu l-a simțit așa bine zilele astea la telefon. Nu se mai văzuseră de mult, a venit să-l vadă astăzi. Nici nu știu dacă apucase să vorbească cu el după meci.

Dragoș a jucat 20 de minute, a făcut duș, iar familia aștepta să vorbească cu el după meci. În acest timp s-a întâmplat, iar când am ieșit noi de la vestiare deja era întins pe pământ, doctorii încercau să-l resusciteze”.

Familia lui Dragoș Huiban, distrusă

Gheorghe Huiban a fost profesor de istorie. Acesta a condus câțiva ani liceul „Marcel Guguianu” din comuna Zorleni, județul Vaslui.

Întreaga familie este în doliu și nu își poate reveni dup șocul pierderii pe care au suferit-o.

Dragoș Huiban este pe locul 2 în clasamentul golgheterilor de la Metaloglobus în SuperLigă. El a înscris o dată și în Cupa României.

