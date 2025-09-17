Toto Dumitrescu, depistat pozitiv la cocaină la INML. Procurorii au cerut arestarea lui preventivă. Când va fi luată decizia

Toto Dumitrescu a ieșit pozitiv la cocaină atât la DrugTest, cât și la analizele de sânge de la Institutul de Medicină Legală „Mina Minovici” (INML), a confirmat Libertatea. Procurorii Parchetului Judecătoriei Sector 1 au cerut miercuri, 17 septembrie, arestarea actorului.

Toto Dumitrescu, depistat pozitiv la cocaină la INML

Toto Dumitrescu (27 de ani), fiul cel mic al fostului internațional Ilie Dumitrescu (56 de ani), a fost implicat duminică, 14 septembrie, într-un accident rutier grav în București. În haosul de după incident, actorul a fugit de la fața locului. A fost găsit de polițiști abia două zile mai târziu, în apartamentul unui prieten din Capitală.

După ce a fost reținut de polițiști, Toto Dumitrescu a ieșit pozitiv la cocaină atât la DrugTest, cât și la analizele de sânge de la INML, a confirmat Libertatea. Miercuri, 17 septembrie, Procurorii Parchetului Judecătoriei Sector 1 au cerut arestarea actorului, care nu se află la prima abatere. Fiul lui Ilie Dumitrescu a mai fost prins la volan sub influența substanțelor interzise și în 2021. Atunci, actorul a fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare și a fost pus să presteze muncă în folosul comunității.

Procurorii au cerut arestarea lui preventivă. Când va fi luată decizia

Toto Dumitrescu a fost inițial reținut pentru 24 de ore de polițiști pentru „părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia”, a anunțat marți, 16 septembrie, Brigada Rutieră. Acum, procurorii au cerut arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile. Decizia se va lua joi, în jurul orei 16:00, când o instanță va asculta cererea organelor legii.

„Din probatoriul administrat a rezultat că, la data de 14.09.2025, în jurul orei 13:00, în timp ce conducea un autovehicul pe bd. Mircea Eliade din mun. București, sector 1, la intersecția cu bd. Primăverii, inculpatul a intrat în coliziune cu un alt autovehicul care nu a acordat prioritate de trecere. Deși în urma accidentului a rezultat rănirea unei persoane, inculpatul a părăsit locul accidentului fără încuviințarea poliției sau a procurorului”, au precizat procurorii PJS1 miercuri, 17 septembrie, potrivit Libertatea.

