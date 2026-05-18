Theo Rose este în doliu după ce o persoană dragă ei s-a stins din viață: „Am vrut să-l onorez povestindu-vă despre el”

Theo Rose este în doliu după ce un om drag ei s-a stins din viață. Artista a transmis un mesaj emoționant după pierderea dureroasă.

Theo Rose a pierdut un om foarte drag ei. Tudor Stănică nu i-a fost unchi de sânge, însă s-a mândrit cu ea ca și cum ar fi fost. În onoarea acestuia, artista a scris un mesaj emoționant despre amintirile frumoase pe care le are cu el.

„Zilele trecute, Tudor a plecat. Nu-mi era unchi de sânge, dar așa ne-am avut toată viață. Râdeam mereu împreună că el era, de fapt, soțul surorii mătușii care e soția fratelui mamei mele. (râde) Tudor a fost salvator ISU și un munte de bărbat, iubitor de rock și de mine în același timp, ceea ce am considerat mereu o adevărată performanță în materie de toleranță. Și de-asta mai râdeam uneori”, a scris solista în mediul online.

„S-a mândrit cu mine de când eram mică, de parcă aș fi fost a lui”

Theo a povestit că Tudor a venit la toate concertele ei importante și nu doar că a urmărit-o la Vocea României, ci i-a și sugerat piese pentru concurenți.

„A venit la toate concertele mele mari și a urmărit Vocea României că cel mai mare fan. Ba chiar îmi trimitea sugestii de piese pentru concurenți. S-a mândrit cu mine de când eram mică, de parcă aș fi fost a lui, și n-a lipsit de la niciunul dintre momentele importante din viață mea. Am vrut să-l onorez povestindu-vă despre el, pentru că este unul dintre foarte puținii oameni apropiați cu care nu am nicio amintire neplăcută. Dumnezeu să-l ierte pe Tudor și să mai lase pe Pământ oameni că el! Mulțumesc că ați citit!”, a conchis Theo.

