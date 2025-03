„Supernanny”, diagnosticată cu o afecțiune cruntă: „Nu mai suportam să văd părinți și copii!” Dezvăluirile dureroase ale Irinei Petrea

Irina Petrea a fost diagnosticată cu infertilitatea primară, o condiție medicală care a împiedicat-o să devină mamă. Această imposibilitate a avut un impact profund asupra vieții sale, mai ales într-o etapă în care maternitatea era pentru ea cel mai important lucru. Cu toate acestea, procesul terapeutic a jucat un rol esențial, ajutând-o să accepte situația și să găsească echilibrul emoțional necesar.

Cum a afectat-o pe Irina Petrea diagnosticul de infertilitate

Irina Petrea și-a câștigat notorietatea în urmă cu mai bine de două decenii, grație emisiunii „Supernanny” difuzate de Prima TV. Prin intermediul acestui show, ea s-a impus ca o figură emblematică a educației moderne, ajutând familiile să depășească dificultățile de comunicare și relaționare între părinți și copii. După ce emisiunea a fost eliminată din grila de programe, Irina a încercat să revină în televiziune, însă, în cele din urmă, a ales să se retragă definitiv din lumina reflectoarelor.

Psihoterapeuta a vorbit deschis despre provocările pe care le-a întâmpinat din cauza infertilității primare. La un moment dat, ea și partenerul său au explorat ideea de a adopta un copil, însă diferențele de opinie dintre ei au dus la abandonarea acestui plan.

Irina Petrea a descris impactul profund pe care diagnosticul de infertilitate l-a avut asupra ei, considerându-l o lovitură greu de procesat. Cu toate acestea, „Supernanny” a reușit să depășească această suferință, acceptând că, în ceea ce privește copiii, există limite peste care nici voința umană nu poate trece, fiind o „chestiune de voință divină”.

„A fost cea mai mare lovitură pe care am primit-o. Când se aliniaseră toate rățuștele, când aveam partenerul, banii, maturitatea, tot ce trebuie. Și chiar uterul meu era descris ca uterul unei fete de 20 de ani. În pofida faptului că erau acolo toate datele, și doctorii erau frustrați, nu doar eu, toate datele să se întâmple, nu s-a întâmplat. Pentru că da, copiii sunt de la Dumnezeu și oricât facem noi, dacă așa a fost scris, dacă asta a fost dorința Lui, am acceptat, dar cu greu.’, a spus psihoterapeutul, în cadrul emisiunii ’40 de întrebări cu Denise Rifai’.

Irina Petrea a avut, la un moment dat, dorința de a adopta un copil, însă acest vis nu a fost dus la îndeplinire. Decizia a rămas nerealizată din diverse motive, marcând o etapă semnificativă din viața sa.

,,Sunt multe lucruri la care m-am rugat și nu au venit. Unul dintre acestea este faptul că nu am avut copii ai mei. Am fost foarte furioasă, am fost foarte dezamăgită, am fost atât de afectată încât nu am mai putut lucra cu copiii. Nu mai puteam să suport să îi văd pe stradă și să văd părinți. (…)

Soțul meu lucrează foarte mult în afară. Au fost ani în care ne-am văzut trei săptămâni adunate cap-la-cap într-un an. E nevoie de foarte multă încredere. Există încredere. În astfel de relații, fără încredere nu există nimic. Mi-a fost alături în toate momentele cheie ale vieții mele’, a declarat vedeta în trecut.

Citeşte şi: Adrian Văncică, „Celentano” din Las Fierbinți, reacție virală cu privire la Călin Georgescu: „Ne-am întors în Evul Mediu! Am înnebunit de tot?”

Citeşte și: Irina Petrea, cunoscută ca „Supernanny”, dezvăluiri cutremurătoare: „Pe mama am avut-o filmată cum a murit”

Citeşte şi: Irina Rimes, cerută în căsătorie de David Goldcher. Cum și unde a avut loc cererea: „Am zis da”

Procesul de vindecare în lupta cu fertilitatea

În perioadele dificile, când psihoterapeuta se confrunta cu suferința interioară și îi devenea greu să interacționeze cu părinți sau copii, atât în viața cotidiană, cât și în cabinetul său, o discuție profundă cu o prietenă din copilărie i-a oferit sprijinul de care avea nevoie pentru a-și recăpăta echilibrul emoțional și liniștea.

„A fost un moment în care nu mai suportam nici să văd părinți cu copii, nici să lucrez cu copiii în cabinet. A fost greu. Dar vorbind cu o prietenă bună din generală, mi-a zis: ‘Măi, păi cum să ai tu copii, tu dacă te ocupi de ai tăi, de ai noștri cine se mai ocupă. A fost un moment în care nu mai suportam nici să văd părinți cu copii, nici să lucrez cu copiii în cabinet.

A fost greu. Dar vorbind cu o prietenă bună din generală, mi-a zis: ‘Măi, păi cum să ai tu copii, tu dacă te ocupi de ai tăi, de ai noștri cine se mai ocupă. Să te împaci cu ideea asta’. Cred că fiecare om face ce poate în condițiile date și ceea ce nu poți să schimbi, trebuie să accepți, altfel o vei lua razna” – a adăugat ea.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News