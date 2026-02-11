  MENIU  
Soprana Liliana Dumitrache, fostă prim-solistă a Operei Naționale București și profesoară de canto de renume, a murit la 72 de ani

Soprana Liliana Dumitrache, fostă prim-solistă a Operei Naționale București și profesoară de canto de renume, a murit la 72 de ani

Raluca Vițu
.

Soprana Liliana Dumitrache, fostă prim-solistă a Operei Naționale București și un profesor extrem de apreciat, s-a stins din viață la vârsta de 72 de ani. Vestea morții sale a provocat o undă de tristețe profundă în rândul artiștilor lirici, al colegilor de scenă și al generațiilor de elevi pe care i-a format de-a lungul unei cariere impresionante.

Un destin dedicat scenei lirice

Născută pe 28 octombrie 1954, în Nămoloasa, județul Galați, Liliana Dumitrache și-a început drumul artistic la Școala Populară de Artă, continuând apoi studiile la Universitatea Națională de Muzică din București. A fost formată de mari personalități ale liricii românești, precum Eugenia Moldoveanu, Maria Hurduc și regizorul Anghel Ionescu Arbore.

Cariera ei a evoluat constant, trecând prin Teatrul Muzical din Brașov și Opereta „Ion Dacian”, pentru ca maturitatea artistică să o găsească pe scena Operei Naționale București. Aici a devenit prim-solistă, rol pe care l-a îndeplinit până în 2004, impunându-se prin rigoare stilistică, forță dramatică și o tehnică vocală solidă.

Roluri care au rămas în memoria publicului

Repertoriul Lilianei Dumitrache a fost vast și variat, acoperind opere din diferite epoci și stiluri. A interpretat roluri memorabile în „Traviata”, „Madama Butterfly” sau „Don Giovanni”, producții care au cerut nu doar virtuozitate vocală, ci și o profundă înțelegere a personajelor.

Fiecare apariție a sa pe scenă a consolidat reputația unei artiste complete, respectate de colegi și iubite de public.

Catedra – o altă scenă, aceeași dăruire

După retragerea treptată din activitatea scenică, Liliana Dumitrache și-a dedicat energia formării noilor generații de cântăreți. A obținut titlul de Doctor la Universitatea Națională de Muzică din București, cu o cercetare dedicată vocalizei, aprofundând dimensiunea teoretică a artei cântului.

A predat canto la UNMB, la Colegiul Național de Muzică „George Enescu” și la Universitatea din Galați. Pentru mulți dintre elevii ei, întâlnirea cu soprana Liliana Dumitrache a însemnat mai mult decât lecții de tehnică vocală: a fost o lecție de disciplină, profesionalism și respect față de artă.

Mesajul emoționant al Irinei Baiant după moartea sopranei Liliana Dumitrache

Moartea sopranei Liliana Dumitrache a stârnit reacții puternice în lumea artistică, iar printre cei profund marcați se numără și soprana Irina Baiant, una dintre fostele ei eleve. Artista a transmis un mesaj încărcat de emoție, în care vorbește despre pierdere, recunoștință și impactul pe care profesoara sa l-a avut asupra formării ei.

„Viaţa, în realitatea ei nespus de dură și de frumoasă, ne pune la încercare capacitatea de a iubi și de a înălța tot ce ni se dă”, a scris Irina Baiant, mărturisind că vestea dispariției Lilianei Dumitrache a primit-o „cu inima grea”.

Ea a rememorat rolul esențial pe care soprana l-a avut în viața ei artistică: „Liliana Dumitrache. Prima mea profesoară de canto. A fost una dintre acele persoane rare care nu doar mi-a deschis drumul cântului, ci mi-a arătat integral ce înseamnă harul acesta de a dărui vocea altora, și lumii.”

În mesajul său, Irina a dezvăluit și o promisiune făcută profesoarei sale, una pe care intenționează să o respecte: „M-a pus să îi promit că voi preda într-o zi, pentru că vedea în mine potențialul unui maestru mare. Și mă voi ține de cuvânt, la timpul potrivit.”

Foto – Facebook

