Simona Butură de la „Insula Iubirii”, primele declarații după ce un bărbat a atacat-o cu bolovani: „A fost nevoie de intervenția medicilor”

Simona Butură, o fostă concurentă de la „Insula Iubirii”, sezonul 8, a fost atacată de un bărbat cu bolovani. După incident, Simona a explicat de ce a fost atacată.

Simona Butură de la „Insula Iubirii” a fost atacată cu bolovani de un bărbat

Sâmbătă, 31 mai, Simona Butură, o fostă concurentă de la „Insula Iubirii”, sezonul 8, și-a sărbătorit ziua de naștere alături de mai mulți prieteni, în casa unui amic. Un vecin, de profesie notar, i-a atacat pe tânără și pe amicii ei cu bolovani, din cauza muzicii de la petrecere. Bărbatul a acționat astfel după ce a făcut două reclamații la poliție, iar autoritățile au constatat că acestea nu erau întemeiate și i-au lăsat pe Simona și pe prietenii ei să petreacă liniștiți.

„În data de 31 mai, mi-am organizat ziua de naștere în gradina unui amic. Am început să ne strângem la locație undeva pe la ora 14:30. Totul a început când s-a dat drumul la muzică în limitele normale de volum. O vecină de la trei curți depărtare a început să țipe și să ne facă pe toți de etnie romă. Cred că asta s-a întâmplat din cauza genului muzical. Între timp, a apărut și soțul doamnei, care a început să arate semne obscene și să aducă injurii invitațiilor.

A fost chemată Poliția de două ori, aceștia intrând în apartament și constatând că volumul de muzică este normal și nu deranjează pe nimeni. Ba chiar alți vecini de la etaj îi atrăgeau atenția că mai deranjanți sunt ei, pentru că tot înjura și amenința”, a povestit Simona Butură de la „Insula Iubirii”, pentru Cancan.ro.

Citește și: Sorina Pintea, condamnată definitiv la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Curtea de Apel Cluj i-a respins apelul

A fost nevoie de intervenția medicilor după atac

Incidentul violent s-a petrecut în jurul orei 00:00, după ce mai mulți invitați la petrecere au plecat. Simona a povestit că au mai rămas în jur de șase persoane în total. Vecinul violent a început să atace grupul cu bolovani.

Pe la ora 00:00, câțiva dintre invitați au plecat și am rămas vreo șase persoane. Posibil frustrat că nu ne-am simțit destul de amenințați de dânsul, acesta a început să arunce cu bolovani, amicul meu fiind lovit in zona gâtului destul de grav, iar eu în piept. A fost nevoie de intervenția medicilor, deoarece am avut un atac de panică sever. Am refuzat să merg la spital pentru îngrijiri. În timp ce Poliția era pe hol, acel vecin a încercat să atace o altă fată, dar, din fericire, Poliția l-a pus la pământ și l-a dus la secție. Ulterior, am înțeles că l-au dus și la Obregia!

A doua zi, noi am crezut că totul s-a terminat și am decis să ne bem cafeaua în grădină, când acel individ a apărut iar! De data aceasta, a venit cu o lopată la gard și urla isteric că o va face roșie de sângele nostru. Nu aveți idee cât de tare m-am speriat. Abia îmi revenisem din șocul trăit cu câteva ore înainte, credeam că apele s-au liniștit, dar el s-a întors parcă și mai nervos”, a mai spus Simona, pentru sursa citată.

Citește și: Ce se întâmplă cu pensiile românilor în luna iunie. Anunțul făcut de Casa de Pensii

Simona Butură va acționa în instanță

Acum, concurenta de la Antena 1 și-a revenit în urma șocului trăit și nu vrea să lase lucrurile așa. Conștientă că a fost la un pas de tragedie, Simona vrea să acționeze pe calea legală pentru ca notarul cu pricina să fie pedepsit.

După ce și-a revenit din șocul trăit, Simona a decis să-l acționeze pe cale legală pe bărbat. Conștientă că incidentul ar fi putut avea consecințe mult mai grave, Simona își dorește ca notarul să fie pedepsit pentru agresiunea comisă.

„A fost horror tot ce am trăit. Vă dați seama că se putea întâmpla o tragedie într-o clipă. Era de ajuns ca unul dintre bolovanii aceia să ne lovească în cap pe vreunul dintre noi. Repet, noi nu am deranjat cu nimic. Nu am dat muzica tare. Este ireal ce oameni există și la câte pericole putem fi expuși în ziua de astăzi.

Nu am de gând să las lucrurile așa. Știu că el este notar. Voi acționa în instanță. Deja eu și prietenii mei ne-am luat un avocat și vrem să se facă dreptate. Este ireal ce am trăit în câteva ore”, a adăugat Simona.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News