Ruxandra Luca, prima reacție după incidentul de la benzinărie: „Am ales să tac o perioadă”

Ruxandra Luca de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a reacționat după ce la începutul anului a fost surprinsă întreținând relații intime în mașină, în parcarea unei benzinării din Capitală, cu un medic estetician despre care s-a spus că ar fi căsătorit.

Ruxandra Luca, prima reacție după incidentul de la benzinărie

La începutul anului 2026, Ruxandra Luca de la Antena 1 a fost surprinsă de paparazzi Cancan întreținând relații intime în plină zi, în parcarea unei benzinării din București, cu un medic estetician despre care publicația anterior menționată a scris că ar fi căsătorit.

La o lună de la incidentul în urma căruia n-a mai apărut în emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”, unde prezenta o rubrică de parenting, Ruxandra Luca a făcut primele declarații despre scandal.

„Sunt un om care trăiește, învață, greșește”

„Am ales să tac o perioadă. Nu pentru că nu aș fi avut ce spune, ci pentru că, uneori, liniștea este singurul loc în care îți poți regăsi echilibrul. Nu sunt un om perfect. Sunt un om care trăiește, care învață, care greșește și care merge mai departe cu responsabilitate față de viața lui și față de cei pe care îi iubește. Astăzi aleg să merg înainte. Cu aceeași sinceritate cu care am trăit întotdeauna și cu aceeași demnitate cu care îmi voi trăi fiecare zi. Vă mulțumesc celor care au ales să vadă omul, dincolo de zgomot”, a scris prezentatoarea TV pe Facebook.

Ruxandra Luca a fost supusă unui scrutin public dur după apariția imaginilor dintre ea și bărbatul a cărui identitate rămână încă secretă. În ciuda valului de critici, au existat și numeroase persoane, inclusiv persoane publice, care i-au luat apărarea, printre care Andreea Raicu, Corina Băcanu Călărașu și Andreea Perju.

Cine este Ruxandra Luca

Ruxandra Luca s-a născut în 1984, are 41 de ani și este prezentatoare TV și creatoare de conținut online. Ruxandra are trei copii și prezintă o rubrică dedicată părinților în cadrul matinalului „Neatza cu Răzvan și Dani”. Totodată, Ruxandra prezintă emisiunea Happy Café la Happy Channel alături de actorii Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu. În paralel, Ruxandra este creatoare de conținut online, având o comunitate impresionantă de aproape 150.000 de urmăritori pe Instagram.

În urmă cu doi ani, după aproximativ două decenii de relație, Ruxandra Luca a divorțat de soțul ei, alături de care are trei copii, Albert, Aris și Ava. „Greu. Copiii rămân pe primul plan, dar nu uit nici de mine. Grija pentru mine nu o anulează pe cea pentru copii, dimpotrivă. Cred că pot fi o mamă mai bună pentru ei, dacă am reușit să fac și una, alta pentru mine”, mărturisea vedeta în urmă cu un an.

