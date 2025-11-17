Rodica Bădălău a formulat apel în procesul cu Claudia Pătrășcanu. Conflictul juridic dintre mama și fosta soție a lui Gabi Bădălău continuă

Conflictul dintre Claudia Pătrășcanu și fosta sa soacră, Rodica Bădălău, pare departe de a se încheia. După ce artista a câștigat în primă instanță procesul intentat pentru defăimare, mama lui Gabi Bădălău a decis să formuleze apel, contestând hotărârea prin care judecătorii i-au dat dreptate cântăreței.

Procesul inițial și decizia instanței

În martie 2025, Judecătoria Constanța a respins ca neîntemeiată acțiunea Rodicăi Bădălău împotriva fostei nurori. Instanța a obligat-o pe reclamantă să achite cheltuieli de judecată în valoare de 9.000 de lei, reprezentând onorariul avocatului Claudiei Pătrășcanu. La momentul respectiv, Rodica Bădălău declara pentru Antena Stars: „Îmi pare rău pentru inconsecvența Claudiei. Mi-aș fi dorit să fi spus lucrul acesta și acum 6 ani, când a început mizeria asta. Nu am vrut să fiu aici, nu-mi stă în caracter. Am iubit-o extrem de mult pe Claudia. Am acuzat-o că a pus pe rețelele de socializare discuția pe care am avut-o în casă la mine. Am cerut despăgubiri financiare… de 41 de ani sunt învățătoare, noi muncim temeinic și serios.

Știu cum se câștigă un ban. Dacă ei i s-a părut că mi s-au cuvenit lucruri, îmi pare rău. Voiam să o fac să se simtă cum muncește pentru niște bani pe care-i dă cuiva care nu-i merită.”

Rodica Bădălău, acțiune nouă în instanță împotriva artistei

Relația tensionată dintre cele două nu s-a limitat la procesul civil. Rodica Bădălău a acuzat-o pe artistă că ar fi pus microfoane în lucrurile copiilor pentru a o spiona, atunci când aceștia mergeau la tatăl lor. Claudia Pătrășcanu a negat acuzațiile, însă conflictul a continuat să fie alimentat de declarații publice și acțiuni în instanță.

La nouă luni după pronunțarea hotărârii, Rodica Bădălău a depus apel, contestând decizia primei instanțe, notează Spynews. Procedura a fost posibilă deoarece termenul legal de 30 de zile curge din momentul comunicării hotărârii, nu din cel al pronunțării. Cum comunicarea s-a făcut târziu, mama lui Gabi Bădălău a avut dreptul să formuleze apel chiar și după mai multe luni.

Claudia Pătrășcanu, acuze dure la adresa mamei lui Gabi Bădălău

Claudia Pătrășcanu a vorbit anul trecut despre experiențele dificile trăite alături de Gabi Bădălău și fosta sa soacră, după divorțul de afacerist. Artista a mărturisit că aceștia au încercat în repetate rânduri să îi ia copiii și să îi întoarcă împotriva ei, însă eforturile au fost zadarnice. În declarațiile oferite pentru Cancan.ro, cântăreața a descris un „zbucium continuu” început în 2019, marcat de procese și presiuni, dar și de lipsa de sprijin din partea autorităților.

Ea a subliniat că a fost nevoită să lupte singură pentru a-și proteja băieții, afirmând că doar Dumnezeu are dreptul să decidă asupra legăturii dintre o mamă și copiii ei. Claudia Pătrășcanu a precizat că nu s-a lăsat intimidată de amenințări și presiuni, reușind să își păstreze copiii alături de ea prin „luptă corectă și iubire”.

„Eu, spre deosebire de alte mame, am avut puterea de a spune lucrurilor pe nume, unde amenințările sau presiunea nu m-au înfricoșat, și n-am permis să-mi fie luați copiii de lângă mine fără niciun motiv. Doar Dumnezeu are dreptul să decidă acest aspect, în rest, nimeni nu este în măsură să rupă copiii de lângă o mamă. N-au reușit să facă asta dintr-un singur motiv: că am luptat corect și cu iubire pentru copiii mei. Oare Dumnezeu nu a văzut asta?” – a mărturisit artista.

