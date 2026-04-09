Răzvan Lucescu și familia, în ipostaze emoționante la priveghiul lui Mircea Lucescu. Cum a fost surprins alături de nepoți

Arena Națională a devenit locul în care mii de oameni și-au luat rămas‑bun de la Mircea Lucescu, iar printre cei mai îndurerați s-au numărat chiar membrii familiei sale. Răzvan Lucescu, alături de familia sa numeroasă, a fost surprins trăind momente de o intensitate emoțională rar întâlnită, care au scos la iveală căldura și unitatea ce îi caracterizează.

Cum au fost surprinși la priveghi

Nepoții și strănepoții lui Mircea Lucescu au fost surprinși vizibil afectați la priveghiul marelui antrenor, într‑o imagine care a emoționat profund pe toți cei prezenți. Răzvan Lucescu, îndurerat, a încercat să îi consoleze pe cei mici, ținându‑i aproape și vorbindu‑le cu blândețe în timp ce aceștia priveau nedumeriți și triști spre sicriul străbunicului lor. Tot aproape de cei mici a fost și doamna Neli, soția regretatului Mircea Lucescu.

Gesturile sale protectoare au arătat nu doar suferința unei familii care a pierdut un pilon, ci și forța legăturii dintre generații, într‑un moment în care durerea a fost împărtășită în tăcere, cu demnitate și lacrimi.

Cine sunt nepoții și strănepoții lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu lasă în urmă o familie unită, în care fiecare generație îi poartă numele și valorile mai departe.

Matei Lucescu, fiul lui Răzvan, este un antreprenor de succes în industria berii artizanale. Deși în tinerețe a încercat să urmeze drumul fotbalului, a renunțat și și-a construit o carieră solidă în mediul de afaceri. Este căsătorit cu Ioana, fiica politicianului Tudor Barbu, iar împreună au o fetiță și un băiat. De altfel, fiul lui Matei a început deja să joace fotbal, calcând pe urmele bunicului și străbunicului său.

Maria‑Luiza, fiica lui Răzvan, este căsătorită cu Luis Escobedo D’Anglés, profesor universitar de origine peruană, specializat în sociologie și migrație. Cei doi au trei copii, toți foarte apropiați de familia Lucescu. Maria‑Luiza duce o viață discretă, dedicată familiei și activităților caritabile, iar mutarea lor recentă în București i-a permis să fie mai aproape de bunicii săi. Pentru ea, pierderea lui Mircea Lucescu a fost un moment devastator, vizibil și în gesturile sale de la priveghi.

Mircea Lucescu, înmormântat în Vinerea Mare

Mircea Lucescu va fi condus pe ultimul drum vineri, 10 aprilie 2026, în cadrul unei ceremonii cu onoruri militare. Cortegiul funerar va porni spre biserică în cursul dimineții, iar slujba religioasă este programată pentru ora 10:00. Potrivit Federației Române de Fotbal, evenimentul va avea un caracter restrâns, accesul fiind permis doar membrilor familiei și apropiaților. La ora 12:20 sunt prevăzute saluturile militare în semn de recunoaștere pentru impresionanta carieră a fostului selecționer, iar depunerea în mormânt este stabilită pentru ora 13:10.

Foto – Dumitru Angelescu / Libertatea

